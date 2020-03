Ruf presenteert Rodeo Concept

Het Duitse Ruf Automobile GmbH heeft door de jaren heen een groot aantal heftig gemodificeerde modellen van Porsche gepresenteerd. De fameuze CTR 'Yellowbird' uit 1987 is daar misschien wel het bekendste voorbeeld van. Ruf baseert zijn modellen niet alleen op 911's, ook de Cayman, Boxster en Cayenne zijn door de Porsche-adepten heftig gemodificeerd. De nieuwkomer die de fabrikant nu heeft gepresenteerd, is een op bijzondere wijze uitgevoerde auto die vooral pretendeert een 911 te zijn.

De Rodeo Concept deelt zijn basis namelijk met de SCR 2018 en de actuele hommage aan de CTR Yellowbird. Dat betekent dat ook ook deze Rodeo Concept een koets heeft die sterke gelijkenissen vertoont met die van de Porsche 911 (964), maar dat de complete basis door Ruf is ontwikkeld. Ruf heeft een volledig uit koolstofvezel opgetrokken koets over een uit hetzelfde lichtgewicht materiaal opgetrokken monocoque gevouwen. Over de aandrijflijn van deze Rodeo Concept zegt de firma verder niets, maar het is aannemelijk dat het dezelfde 510 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor is als die de reeds genoemde SCR aandrijft. In tegenstelling tot die SCR heeft deze Rodeo Concept geen vierwielaandrijving, maar achterwielaandrijving.

De Rodeo Concept staat op offroadbanden, heeft een op avonturen naast de gebaande paden afgestemd onderstel en een in twee kleuren uitgevoerde koets. Die is aangekleed met extra verlichting, leren riempjes bij de voorklep en een bullbar waar omheen een touw is gewikkeld. Bovenop de Rodeo Concept vinden we een fors imperiaal en het interieur wordt onder meer met bruin leer aangekleed. De naam 'Rodeo' is een verwijzing naar het Rodeo Drive Concours d'Elegance, een evenement dat jaarlijks in Bevery Hills plaatsvindt.