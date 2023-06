Ford-ontwerpers presenteerden in de zomer van 2017 een model dat beantwoordde aan de aanvankelijke briefing om de eerste, van meet af aan als elektrisch ontworpen auto in de geschiedenis van Ford te tekenen. Het topmanagement was echter niet overtuigd. Ze vonden het design niet representatief genoeg voor Ford. Terug naar de basis dus, met een blanco vel papier.

Alles moest opnieuw. De nieuwe basis voor de Ford-designers: de geschiedenis in, om de juiste richting vooruit te vinden. Het doel was om een meer opwindende elektrische auto te ontwerpen, waarbij gebruik van erfgoed centraal stond. Vanzelfsprekend was de meeste Ford-passie te vinden in de Mustang-range. De proporties van deze meest iconische Ford waren het startpunt voor de creatieve zoektocht naar een even relevante als aansprekende elektrische nieuweling.

(Tekst gaat verder na foto's)

De wielbasis van het afgekeurde ontwerp werd vergroot, de dash-to-axle-ratio - de afstand tussen het dashboard en de vooras - verlengd, evenals de motorkap. Een andere belangrijke ingreep was de manier waarop het zwarte dakpaneel onopvallend uittorent boven de in carrosseriekleur gespoten aflopende daklijn. Deze methode creëert een visueel dynamisch fastback-silhouet - en linkt zo aan de Mustang-heritage - en tevens voldoende hoofdruimte achterin.

Het ontwerp met drie verticale graphics, de balken van de achterlichten, is een ander duidelijk Mustang-citaat. Ook de Down the Road Graphic is een duidelijke connectie.

Met de premium gap maakt de Mach-E onderscheid van mainstream E-SUV. Soortgelijke producten van Audi, BMW, Skoda, Volkswagen en zelfs Lotus kennen enkel voorwielen die praktisch tegen de deelnaad van de voordeur aan leven. Dit cab rearward carrosserieontwerp is kenmerkend, zeker in deze sector en budgetklasse. De overhang is zowel voor- als achteraan compact. Met detailstyling en surfacing gelinkt aan de huidige reguliere Mustang sportauto is ook dat deel van het design voor elkaar.

Mustang Mach-E kent aardige basisproporties

Desondanks is de Mustang Mach-E geen magnifiek getekende bolide. Zelfs niet gespiegeld aan ontwerpen binnen het spectrum van elektrische SUVs. De Mustang Mach-E kent weliswaar aardige basisproporties vóór de A-stijl, met de langere neus en de ruimte na het voorwiel, het lichaam erachter is wat te zwaar.

En daarvoor zijn vier oorzaken: eentje op iedere hoek van de auto. De juiste verhoudingen tussen wielen en carrosserie liggen immers aan het probleem ten grondslag. De gekozen surfacingvormen, de bijzondere daklijn en de creatieve toepassing van het Mustang-thema worden erdoor stevig geweld aangedaan.

En dat is zonde. Never a second change for a first impression. De rijke Mustang-historie verhaalt over sterk gekozen wheel-to-body-ratio’s. Door het visuele verticale gewicht dat de cross-over-carrosserie teweegbrengt, is het optisch verlagen ervan de eerste prioriteit, met name als Mustang-esthetiek het einddoel is. Grote wielen binnen dito wielkasten zijn de enige, maar kostbare, remedie.

Kerneigenschappen Ford gerespecteerd

De designers van Ford respecteren de kerneigenschappen van het merk in dit ontwerp. De Mach-E proporties zijn vele malen beter dan die van bijvoorbeeld concurrerende Volkswagen EV’s. De Mach-E zou daadwerkelijk een pakkende propositie kunnen zijn geweest bij córrect geproportioneerde, forsere schoenen.

Er is een rivaal die laat zien hoe sterk het geheel wordt door het juiste formaat wielen. Onder de 50 centimeter kortere Megane E-tech Electric monteert Renault 20-inch wielen. Die reduceren het extra visuele gewicht! Met 21- of 22 inch-wielen in grotere wielkasten was de Mach-E dicht bij onderstaande schets gekomen.