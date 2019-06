Denza slaat nieuwe weg in met Concept X

Daimler en het Chinese Build Your Dreams (BYD) gingen in 2011 een samenwerking aan waaruit de ‘Denza’ is ontstaan. Na de wat creatief verbouwde B-klasse, is er nu een geheel nieuwe concept-car onthuld: de Concept X.

Waarschijnlijk gaan bij de naam ‘Denza’ weinig belletjes rinkelen, maar zullen foto’s van de elektrische sedan meer effect hebben. Na het tekenen voor de samenwerking in 2011, ziet het merk Denza een jaar later het levenslicht. Het lanceert een elektrische auto die in grote lijnen op onze eerste generatie B-klasse lijkt, maar één groot verschil heeft: de Chinese Denza is een sedan. De achterkant van de originele MPV krijgt een bijzondere constructie. Een geslaagd concept? Dat laten we aan jullie zelf over. Nu is het echter tijd voor nieuws, want het merk heeft een geheel nieuwe concept-car onthuld: de Concept X, waarbij nadrukkelijk wordt gezegd dat hij door Mercedes-Benz is getekend.

Aan het hoofd van het ontwerp stond Mercedes’ huistekenaar Gorden Wagener. Een bekende naam, en de man heeft flink werk gemaakt van de concept-car. Het merk krijgt namelijk - zoals het lijkt - niet langer oude modellen van moederbedrijf Daimler voorgeschoteld. De lange SUV heeft een traditionele, langwerpige vorm en is niet volgens de door vele fabrikanten gekozen coupélijnen geschetst. Onder de dichte grille werkt Wagener met lichteffecten in de onderbumper. Ditzelfde is aan de achterkant gebeurd. Ook de losstaande lichtunits onderaan de bumperpartijen keren zowel voor- als achteraan terug. De achterlichten worden door middel van een subtiele, doorlopende lichtbalk met elkaar verbonden. Over technische specificaties is verder niets bekend. Voor het productiemodel moeten we nog even geduld hebben.