Mensachtige robots en volledig autonome, al dan niet vliegende deelvoertuigen zonder stuur; dit zou onze toekomst worden. Hoewel het allemaal wat minder futuristisch oogt dan we ons voor ogen hadden en we die robots nog niet zijn tegengekomen, kun je vanaf nu wel gewoon in een semi-autonome deelauto stappen. Deelautoplatform MyWheels gaat Tesla’s Full-Self-Driving-optie namelijk aanvinken voor de bestaande Tesla-vloot. In de loop van 2026 zijn minstens vijftig Tesla-deelauto’s van MyWheels uitgerust met FSD. Sinds donderdag is dat bij de eerste auto al het geval.

Volgens MyWheels is Nederland als dichtbevolkt landje vol files bij uitstek geschikt voor autonome deelauto’s. Het bedrijf ziet de oplossing voor onze mobiliteitsproblemen specifiek in de combinatie van autonoom rijden en autodelen, hoewel het zover nog niet helemaal is. Een Tesla met FSD kan immers nog niet volledig zelfstandig van de ene naar de andere gebruiker rijden, wat in de toekomstvisie van MyWheels en Elon Musk wel het geval is. Als Tesla’s met FSD zonder supervisie kunnen rijden en daadwerkelijk zelf van A naar B kunnen, hebben we inderdaad veel minder parkeerplaatsen nodig en wordt iedere auto vermoedelijk ook veel efficiënter ingezet. De combinatie van MyWheels, Tesla en FSD kan worden gezien als een stap in die richting.

MyWheels is ook op andere vlakken innovatief bezig. Zo zet het bedrijf Renaults 5 in als buurtbatterij en stroomnetbuffer, ook een gebied waarop nog veel winst te behalen valt.