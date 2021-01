De Vluchtstrook: Europese testcircuits

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

1. Nardó Technical Center

De 'Pista di prova di Nardò della Fiat' opende in 1975 zijn deuren. De ring is bedoeld voor tests op hoge snelheid en heeft een lengte van 12,6 kilometer. Binnen de ring ligt nog een apart circuit van 6,2 kilometer om het weggedrag van auto's verder op de proef te kunnen stellen. In 1999 neemt het bedrijf Prototipo het circuit over, waarna het uiteindelijk in 2012 in handen van Porsche komt. Volgens Porsche is het grootste voordeel van Nardo dat er dankzij het milde klimaat het hele jaar door getest kan worden. Op het circuit zijn een aantal opmerkelijke records gevestigd. Zo wist de Mercedes-Benz C111-IV in 1979 als eerste auto de magische grens van 400 km/h te doorbreken. Het rondje van 12,6 kilometer duurde opeens nog maar 1 minuut en 57 seconden. Volkswagen vestigde in 1980 het snelheidsrecord voor diesels met de ARVW, die in staat bleek om de 362 km/h aan te tikken. Naast de snelheidsrecords is Nardo ook belangrijk voor langeafstandstests. Een recent voorbeeld hiervan is een test met de Taycan: in 24 uur tijd legde de EV bijna 3.500 kilometer af.

2. Ehra-Lessien

Ehra-Lessien is een betrekkelijk nietszeggend plaatsje in Duitsland met krap 2.000 inwoners. Toch was het tijdens de Koude Oorlog een handige locatie voor Volkswagen om een testcircuit te bouwen omdat er een no-fly zone van kracht was. Daardoor konden prototypes beter verhuld blijven. Het terrein bestaat uit meerdere proefopstellingen met een totale asfaltlengte van 96 kilometer. Het testcircuit is echter het meest bekend vanwege zijn 8,7 kilometer lange rechte stuk, waar Bugatti haar snelheidsrecords met eerst de Veyron en later de Chiron heeft kunnen realiseren. De 1.600 pk sterke Chiron Sport heeft onlangs met 490 km/h de hoogste snelheid weten te klokken.

3. Millbrook Proving Ground

Fanatieke kijkers van het Top Gear van weleer zullen deze plek vast eens voorbij hebben zien komen. De Millbrook Proving Ground, in de jaren '60 gebouwd door GM-dochterbedrijf Bedford, werd gebruikt in in totaal vijf afleveringen. Ook is het testcircuit gebruikt bij het filmen van de Bondfilm Casino Royale, waarin de DBS van de geheim agent meerdere malen over de kop vliegt. Tot 2013 was het testcircuit eigendom van GM en werd de faciliteit met name gebruikt voor het testen van Vauxhalls. Inmiddels is het onder de huidige eigenaar ook opengesteld voor andere autofabrikanten. Millbrook bevat meer dan 50 kilometer aan gevarieerde wegsituaties, waaronder een hogesnelheidsring en de zogeheten 'Belgian Pavé', een weg vol met kasseien om de ophanging mee te kunnen testen.

4. Nürburgring Nordschleife

De Nürburgring Nordschleife, wie kent hem niet? In tegenstelling tot de vorige testcircuits is de ruim 22 kilometer lange 'Groene Hel' vrij toegankelijk voor publiek. Op testdagen kan er niet gereden worden, maar zijn er wel genoeg mogelijkheden om langs de baan te kijken naar wat er allemaal voorbij komt. Vaak komen de 'spyshots' van nieuwe modellen dan ook hier vandaan. De Nürburgring kent een rijke historie: al in 1925 begon men met de bouw van het circuit, dat uiteindelijk in 1927 werd opgeleverd. In 1971 werd het circuit nog eens grondig verbouwd om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen van de Formule 1. Het circuit staat met name bekend om zijn hoogteverschillen: het verschil tussen het hoogste en laagste punt bedraagt maar liefst 300 meter. Dat, en de vele bochten met het niet altijd even snaarstrakke asfalt, maakt het voor fabrikanten tot een geschikte locatie om het weggedrag van hun auto's op de proef te stellen.

5. Circuito di Balocco

Een ander oud testcircuit is het Centro Sperimentale Balocco, dat Alfa Romeo in 1962 aanlegde. Vandaag de dag is het eigendom van moederbedrijf FCA. Balocco bestaat uit meerdere circuits, waarvan het hoofdcircuit 5,6 kilometer lang is. Voor een aantal bochten van dit circuit keek men naar reeds bestaande circuits die toen op de kalender van de Formule 1 stonden. De toenmalige 'Curva Grande' van Monza en de Hugenholtzbocht van Zandvoort zijn er bijvoorbeeld in verwerkt. Naast dit hoofdcircuit kwamen later onder meer een hogesnelheidsring van 7,8 kilometer en de zogeheten Langhe-route, die met een lengte van 22 kilometer ook behoorlijk lang is. Balocco is vandaag de dag nog steeds een van de belangrijkste testcentra voor FCA. Ook worden er vaak introducties en andere promo-evenementen op het circuit gehouden.

6. Fiorano

Een circuit in de achtertuin, welke autoliefhebber wil dat nu niet? Voor Enzo Ferrari kwam die droom in 1972 uit met de bouw van Fiorano, het testcircuit van Ferrari. Tot aan zijn dood in 1988 zat de oude baas in zijn huis of naast de baan het testwerk van de Formule 1-auto's te observeren. Vandaag de dag gebruikt Ferrari het circuit nog steeds om zowel haar straatauto's als Formule 1-bolides op de proef te stellen. Fiorano is een meetlat voor alle nieuwe Ferrari's. De SF90 Stradale is momenteel de recordhouder bij de straatauto's met een rondetijd van 1:19, zeven tienden sneller dan de LaFerrari in 2015. Het absolute ronderecord is nog steeds in handen van Michael Schumacher, die in zijn F2004 een tijd van 55,999 seconden klokte. Kimi Räikkönen kon daar met zijn nieuwere SF70H F1-auto niet aan tippen: hij klokte in 2017 een tijd van 57,15 seconden. Misschien moet Ferrari dan toch weer eens werk gaan maken van de Formule 1...