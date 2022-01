De veiligste auto's van 2021 volgens NCAP

In 2021 heeft NCAP weer 33 nieuwe personenauto's aan stukken gereden tijdens zijn veiligheidstests. Het veiligheidsinstituut vindt het nu tijd om per klasse de best presterende auto's bekend te maken.

De Europese tak van veiligheidsinstituut Global NCAP heeft in 2021 in totaal 33 nieuwe modellen aan zijn uitgebreide veiligheidsproeven onderworpen. Daarbij worden niet alleen auto's met daarin met sensoren volgehangen testdummies tegen muren en palen aan flarden gereden om uit te zoeken hoe inzittenden het er in het geval van een echt ongeluk vanafbrengen. De onderzoekers van Euro NCAP nemen namelijk ook de actieve en passieve veiligheidssystemen van nieuwe modellen onder de loep. Ze geven niet alleen punten voor de aanwezige systemen, maar ook op de precieze werking ervan. Euro NCAP heeft zijn in 2021 geteste nieuwe modellen onderverdeeld in zes klassen en schuift van elke groep nu de winnaar naar voren.

Van de 33 vorig jaar geteste nieuwe modellen wisten er maar liefst 22 de maximaal haalbare score van 5 NCAP-sterren binnen te hengelen. Toch kan er per klasse maar één de beste zijn. In de Executive-klasse is het de Mercedes-Benz EQS die van alle in 2021 aan de tand gevoelde nieuwe modellen als veiligste auto uit de bus komt. De elektrische topsedan van Mercedes-Benz wint daarmee nipt van de Polestar 2. Het feit dat de Polestar 2 en de EQS in dezelfde klasse zijn ingeschaald, geeft direct aan dat Euro NCAP het niet zo nauw neemt met segmenten. De EQS en Polestar 2 staat ook op achtereenvolgens de eerste en tweede plek van de categorie 'Puur elektrisch'.

In klasse die Euro NCAP 'Large Off-road' heeft genoemd heeft de Skoda Enyaq iV de meeste punten binnengesleept. Hij laat de BMW iX net achter zich. In de categorie 'Small Offroad' wint de nieuwe Nissan Qashqai. Nissans derde generatie Qashqai blijft de Volkswagen ID4 die op plek twee eindigt voor. Overigens is het opvallend dat de technisch bijzonder sterk aan elkaar gelieerde ID4 en Skoda Enyaq iV elk in een andere klasse zijn geplaatst. Dat Euro NCAP moeite heeft met segmenten, blijkt uit de klasse die het 'Small MPV' noemt. Hierin is de Toyota Yaris Cross - een compacte cross-over - namelijk de winnaar en staat de Volkswagen Caddy op de tweede plek. De Skoda Fabia mag zich de winnaar noemen in het segment van de Small Family Car.

Het was natuurlijk niet alleen maar hosanna. Naast een zevental auto's dat in 2021 met een nette score van vier NCAP-sterren huiswaarts keerde was er ook een handjevol modellen dat afdroop met minder fijne rapportcijfers. De Dacia Sandero Stepway en Logan behaalden slechts twee van de vijf sterren, maar de Dacia Spring en Renault Zoe scoorden nog beroerder. De Dacia Spring moest het met één ster doen en de Renault Zoe kreeg zelfs geen enkele NCAP-ster. De Zoe illustreert direct hoe sterk de veiligheidseisen van Euro NCAP door de jaren heen zijn aangescherpt. Het model was in 2013 namelijk nog goed voor de maximaal haalbare score van vijf sterren.