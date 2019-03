De Tweeling: SsangYong Rexton – Mahindra Alturas G4

Sinds 2010 is SsangYong voor een groot deel eigendom van het Indiase Mahindra. Dan liggen automobiele tweelingen al snel op de loer en die zijn er dan ook, al zul je de Mahindra Alturas G4 in onze contreien niet snel tegenkomen.

In Nederland heeft SsangYong het dankzij de op CO2-uitstoot gebaseerde bpm nog altijd moeilijk, maar op mondiale schaal is het merk best lekker bezig. Met de in Genève gepresenteerde verse Korando staat er een modern en coherent gamma in de showrooms. De grootste SUV van de reeks is de Rexton, een geheel nieuw model volgens een traditioneel recept. Dankzij een ladderchassis en grote dieselmotoren is de Rexton voor bijna iedere klus geschikt, zolang lichtvoetigheid tenminste niet tot het eisenpakket behoort.

De comfortabele alleskunner werd door moederbedrijf Mahindra & Mahindra – want zo heet het officieel - gretig aangepakt. Voorzijde, achterzijde en stuurwiel werden voorzien van logo’s en dat was het eigenlijk wel. In technisch opzicht is de Mahindra Alturas G4 precies gelijk aan de Rexton. Wel wordt de auto in India geassembleerd, met behulp van ‘bouwpakketten’ (Complete Knocked Down-kits) uit Zuid-Korea.