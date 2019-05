De Tweeling: Mazda Premacy - Haima Freema

De Premacy verkocht Mazda in Nederland tussen 1999 en 2005. De voorganger van de auto die wij vanaf 2005 als Mazda 5 kenden, werd in diverse landen als Ford Ixion verkocht. De Premacy verscheen ook in China op de markt, maar niet alleen als Mazda.

In deze editie van De Tweeling richten we ons op de Freema van het Chinese merk Haima. Haima werd 27 jaar geleden uit de grond gestampt als Hainan Mazda Motor, een samenwerkingsverband tussen de Chinese provincie Hainan en Mazda die als doel had om Mazda's in China te bouwen voor de lokale markt. In die samenstelling bleef het bedrijf tot zo'n 13 jaar geleden bestaan, tot de Chineze gigant FAW Group Mazda's aandeel van 49 procent in het bedrijf overnam. Dat heeft weinig tot geen gevolgen gehad voor het recht van het inmiddels Haima (een samentrekking van Hainan Mazda) gedoopte bedrijf om (oude) Mazda-techniek te gebruiken.

Hainan produceerde door de jaren heen diverse modellen van Mazda, zowel onder de vlag van Mazda als met het eigen Haima-beeldmerk. Van de 929 tot diverse generaties van de 323. We richten ons op de Freema in het bijzonder, maar maken straks nog een uistapje naar de opmerkelijke Haima 2 en Haima 3. De Freema die tussen 2000 en 2012 werd verkocht, was in feite één op één een Premacy zoals wij die in Nederland ook kenden (foto 2 en 6). Op de bestellijst slechts één krachtbron, een 1.8 die niet 100 pk of 115 pk leverde zoals in Europa, maar 122 pk via een handgeschakelde vijfbak naar de voorwielen stuurde. Op optisch vlak zijn de verschillen met 'onze' Premacy te verwaarlozen. Haima heeft 12 exemplaren van deze eerste Freema als onderdeel van een praktijktest omgebouwd tot EV, blijkbaar met succes. Daarover straks meer.

In 2011 was het tijd voor een tweede generatie van de Freema, een MPV die welliswaar een langere wielbasis én een nieuwe koets kreeg, maar onderhuids zijn basis deelde met de eerste Freema en dus met de Premacy. Die langere wielbasis maakte het mogelijk dat Haima de Freema 2 optioneel als zevenzitter leverde. De motorenlijst werd aangevuld met een 120 pk sterke 1.6, een machine waarmee de Freema 2 in zo'n 15 tellen naar 100 km/h kon versnellen. De 1.8 werd in alle gevallen gekoppeld aan een cvt. Het EV-project van de eerste Freema zorgde wel degelijk voor een EV-versie van déze Freema. Die variant, die ook na het uitzwaaien van de reguliere benzineversies in 2016 nog even beschikbaar was, kreeg een 55 pk sterke elektromotor en een accupakket waarmee de auto volgens Chinese metingen 160 kilometer ver kon komen. Z'n topsnelheid: een bescheiden 90 km/h.

Zoals beloofd kijken we nog even naar de opmerkelijke Haima 2 en Haima 3 (foto 11). Die eerste vertoont duidelijk designovereenkomsten met de Mazda 2 die in Nederland in 2007 op de markt verscheen. Het gebruikte platform kwam dan ook overeen met dat van die Mazda, maar het opmerkelijke is hier dat Haima zijn best heeft gedaan om zijn 2 een meer eigen koets te geven, terwijl de auto daadwerkelijk een Mazda 2 was en ook als zodanig is te herkennen. In feite heeft Haima hetzelfde vreemde trucje toegepast op zijn 3, een auto die gelijkenissen met de eerste Mazda 3 vertoonde en ook van diens basis gebruikmaakt, maar toch een compleet eigen koets met Mazda-elementen kreeg aangemeten.