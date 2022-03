Ook de Citroën CX kreeg vleugels dankzij de turbo

De turbocompressor was in de jaren 80 het aangewezen instrument om auto’s niet alleen aan hogere prestaties te helpen, maar ze ook een sportievere uitstraling te geven. Zo ook de eigenzinnige Citroën CX, die er zijn comfortzone niet eens voor hoefde te verlaten. Het werd de overtreffende trap van de CX 25 GTi.

Met een repertoire dat reikt van het moeiteloos gladstrijken van drempels tot het onvermoeibaar opslorpen van onafzienbare snelwegen is de Citroën CX de laatste auto die je met het begrip sportiviteit associeert. Het is de auto voor ontspannen reizigers en niet voor opgefokte piloten die op de linkerbaan niemand voor zich dulden. Hoewel Citroën al in de vaart der volkeren was meegegaan door de 201 km/h snelle, 137 pk sterke CX 25 GTi te bouwen, stapte het medio 1984 ook in het avontuur dat turbo heette. Dit was voor het merk ook de enige mogelijkheid om nog meer ­snelheid aan de CX te ontlokken.

Net als Saab had Citroën geen motoren met meer dan vier cilinders, terwijl er bij de concurrentie altijd wel vijf of zes potten op het vuur stonden. De oude stoterstangenmotor was voor de GTi al naar exact 2.500 cc opgerekt en die waarde bleef bij de turboversie; wel ging de compressieverhouding omlaag. Om de hogere arbeidsdruk aan te kunnen, werden motorblok en zuigers versterkt en kregen de uitlaatkleppen natriumkoeling. Zo kon de turbodruk oplopen tot 0,7 bar, waardoor het koppel toenam van 207 Nm bij de GTi tot 290 Nm bij de Turbo. Het vermogen steeg naar 169 pk. Verder spon de auto handig garen bij zijn grote cilinderinhoud; elke zuiger verwerkte 625 cc aan mengsel en die grote stampers gaven de CX GTi al een heerlijk smeuïg karakter. Het blok was onderin zelfs zo sterk dat hij het vermaledijde turbogat geheel onderving. Bovendien liep de viercilinder als vanouds prachtig rustig, zodat je in de snelste CX nooit naar de nog soepeler loop van een zescilinder verlangde. Knap werk. De vering werd iets straffer afgestemd om het overhellen bij zeer hoge snelheden tegen te gaan, iets wat overigens de unieke veerkarakteristiek niet eens aantastte. Het eigenlijke spektakelstuk van de Turbo zat hem echter in iets anders. Nee, niet eens de potsierlijke achterspoiler met zijn twee ruitjes, maar in een instrumentarium zonder tollende tientallen achter gele vergrootglazen, maar met een handvol ordinaire, ronde metertjes!