De tien populairste Klokje Rond-video's ooit

Klokje Rond bestaat precies 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Daarom zetten we eens op een rij wat in de loop der jaren de populairste keuringen zijn gebleken. Wat blijkt: er is vooral veel aandacht voor auto's van de Volkswagen Group en exclusief spul.

Op de tiende stek treffen we direct het eerste Volkswagen Groep-product en wel een Audi A4 1.9 TDI die bijna 9 ton op de teller had. De 'T' uit TDI bleek niet meer helemaal van toepassing, want de turbo deed niet meer mee. Ondanks dat was de auto zeker nog niet op en kon-ie volgens Joep nog wel even mee als de eigenaar ermee kon leven dat de scherpte er wel behoorlijk af was. Overigens is er een klein kansje dat de A4 werkelijk nog steeds rijdt: de keuring vond in 2016 plaats en in 2017 is de A4 geëxporteerd.

Waar 'het klokje rond' vroeger nog inhield dat een auto meer dan een ton had gereden, zijn er in de loop der jaren ook al enkele auto's voorbijgekomen die het modernere zescijferige klokje rond zijn gegaan. Eén daarvan was een Peugeot 205 1.8 diesel uit 1992, die in 2019 acte de présence gaf in Klokje Rond. Dat de Fransen destijds goede dieselmotoren in elkaar schroefden, was ons wel bekend. Toch was het een prestatie van formaat dat de 205 het zóver wist te schoppen. Helaas kwam Joep wel tot de conclusie dat het eindstation wel bereikt was en niet geheel verrassend is de auto inmiddels ook niet meer onder ons.

De BMW 5-serie E60 heeft niet een al te beste reputatie als het aankomt op betrouwbaarheid. Met een 550i haal je dan ook iets weliswaar heel leuks maar vooral ook iets engs in huis. De eigenaar kocht 'm met net geen 3 ton op de klok en dat was een dappere zet. Of het ook verstandig was? Joep schatte in dat je nog zomaar €10.000 kwijt kon zijn om 'm weer in optimale staat te brengen, maar met minder kosten ook nog wel even door kon. Of er inderdaad 10 ruggen op stukgegooid zijn, durven we te betwijfelen, maar bijna vijf jaar na de keuring is de 5-serie nog altijd onderweg! Wel bij een nieuwe eigenaar.

Zoals gezegd was er duidelijk veel interesse in exclusief spul en dat blijkt ook wel uit de nummer 7 op deze lijst. In 2019 was er namelijk een Dodge Ram 1500 Laramie te gast in Klokje Rond, die met 341.000 km weliswaar nog niet overdreven veel ervaring had. Toch laten we een kans om zo'n Ram eens door te lichten niet aan ons voorbij gaan. De Ram viel Joep niet tegen en ook opvallend was dat de auto op lpg eigenlijk net zo goed reed als op benzine. Er zat nog zat leven in de dikke pick-up en de eigenaar zei van plan te zijn om er na wat onderhoud gewoon nog vrolijk mee door te rijden. Helaas blijkt de auto niet heel lang na de Klokje Rond-keuring te zijn geëxporteerd, maar ongetwijfeld maakt-ie iemand anders nog steeds blij.

Een extreem hoge kilometerstand is vaak - niet geheel verrassend - voor velen een reden om naar Klokje Rond te kijken. Dat bleek ook wel bij de Audi A6 2.7 TDI die in juni 2019 op de brug stond. Met meer dan een miljoen kilometer achter de rug was dat er eentje zoals we ze graag tussen onze aanmeldmailtjes treffen. De eigenaar vertelde er nooit grote dingen aan gehad te hebben en dat maakte ons extra nieuwsgierig natuurlijk. De diesellucht was niet te missen en ook wilde de auto niet bepaald van harte starten, maar de eigenaar kon er wel mee leven. Het zou Joep echter verbazen als er nog meer dan 100.000 km leven in zat. Daar mogen ze in het buitenland achter gaan komen, want ook deze A6 is inmiddels geëxporteerd.

Als je dacht dat een miljoen op de klok al veel was, dan heb je de Mercedes-Benz W124 van Klaas de Poel nog niet gezien. Die kocht hij met al 2,1 miljoen km achter de rug. Ongekend veel natuurlijk en daarom was hij (en wij al helemaal) reuzebenieuwd hoe zo'n auto dan nog is. Nou, kort door de bocht, je merkte het bij het rijden al behoorlijk. Absoluut geen schande uiteraard na zoveel kilometers. Eenmaal op de brug kwam er echter ook enorm veel roest tevoorschijn. Er was niet zo zeer veel kapot, alleen de roestduivel zou 'm vroeg of laat dus definitief de nek omdraaien. De Benz staat nog op kenteken, maar heeft al dik drie jaar geen geldige apk meer.

De derde Audi in deze top 10 is ook direct de meest bijzondere. 4,5 jaar geleden rolde er namelijk een aanmelding binnen voor een Audi R8 en daar konden we natuurlijk geen nee op zeggen. Met dik 2,5 ton op de teller zou het normaal gesproken geen gedoodverfde kandidaat voor Klokje Rond zijn, alleen bij een R8 ligt dat toch nog even wat anders. Daarbij moet wel gezegd worden: bij 120.000 km was er een nieuwe motor in de R8 gelegd, dus had de 4.2 V8 nog even de helft minder ervaring achter de rug dan de auto zelf. De algehele indruk was dan ook bepaald niet verkeerd. Hoewel de keuring inmiddels alweer een behoorlijke tijd geleden is, is de R8 nog altijd bij dezelfde eigenaar. We zijn benieuwd of-ie inmiddels de 3 ton voorbij is!

Van een heel ander sportief slag was de Volkswagen Golf R32 die bijna twee jaar geleden onder de loep werd genomen. Net als bij de R8 gold dat de kilometerstand nog overdreven hoog was, maar dat we vooral benieuwd waren hoe de niet al te doorsnee techniek dat overleefd had. De 3.2 V6 klonk in ieder geval al heerlijk bij de proefrit en ook bij de keuring kwamen er geen hele gekke dingen boven water. Hier en daar was de scherpte er wel een beetje af en er was wat olielekkage door een scheur in de carterpan, maar volgens Joep kon de Golf met de liefde die hij kreeg nog best heel wat ouder worden. Vooralsnog krijgt Joep daarin gelijk: de Golf is nog steeds onderweg en ook nog bij dezelfde eigenaar.

Elektrische auto's beginnen in rap tempo uit hun nichehoekje te kruipen, maar vijf jaar geleden was je met een EV nog best een beetje een pionier. Er was ook nog relatief weinig bekend over hoe het elektrische auto's zou vergaan na een flinke dosis kilometers. Dat verklaart voor een belangrijk deel waarom we op nummer 2 in deze lijst een Klokje Rond van een Tesla Model S treffen. Een hoop mensen waren daar net zo nieuwsgierig naar als wij. Vijf jaar geleden stond de auto op de brug bij Carrec Technocenter, waar hij met een dikke pluim weer af kwam. Er kwamen geen opvallende dingen naar boven, naast wat reguliere onderhoudszaken. De eigenaar reed er bijna 100.000 km per jaar mee en heeft de auto tot op de dag van vandaag, dus waarschijnlijk komt langzaam maar zeker de miljoen kilometers inmiddels in zicht.

De best bekeken Klokje Rond-video ooit is die van de Mercedes-Benz S63 AMG van Nico van Hunnik. Hij had de auto net verkocht voordat de keuring plaatsvond, maar kon 'm toch nog één keertje meenemen. In slechts twee jaar tijd had Van Hunnik er 3 ton mee gereden, niet bepaald de eerste auto waarmee je dat logischerwijs zou doen, maar hij vond 'een benzine lekkerder dan een diesel'. Een bijzonder verhaal, want we vragen ons af of hoeveel S-klasses in deze topuitvoering zo snel aan zo'n hoge stand zijn gekomen. Er kwamen twee toch wel iets zorgelijke zaken naar boven: een storing in de distributietiming en een ongecontroleerde verbranding op één cilinder. Dat vereiste wel echt aandacht, vond keurmeester Tim, want met een flinke dot gas geven schoot de motor in noodloop. Dat was natuurlijk niet de bedoeling met zo'n comfortabele raket. De S63 is vlak na de keuring gekocht door een Duits bedrijf voor export naar waarschijnlijk Oost-Europa.