De Porsche 944 was wel een echte Porsche

Hoe revolutionair is de 944?

Hoe ziet het aanlooptraject eruit?

Wat zijn de concurrenten?

Met de introductie van de 924 en een paar jaar later de 928 gooit Porsche het roer behoorlijk om; het merk hield sinds de oprichtingsdatum vast aan achterin geplaatste, luchtgekoelde boxermotoren. En dan nu ineens een vloeistofgekoelde krachtbron voorin en de versnellingsbak achter, het transaxle-principe. De revolutie is dus al gaande, met het idee dat het concept van de 911 eindig is en Porsche niet genoeg geld oplevert om het hoofd boven water te kunnen houden. Om van de 924 een 944 te maken, staat weldirect vast dat er een andere motor in moet komen. Porsche overweegt de vijfcilinder van Audi, maar die past niet. Heimelijk heeft Porsche ook de 2,7-liter V6 van Peugeot, Renault en Volvo in een 924 gehangen, maar dat blijkt ook niet de oplossing. Bovendien heeft de 911 in die jaren eveneens een 2,7-liter zescilinder, en een beetje verschil moet er wel blijven. Hoewel voorganger 924 niet eens slechte kritieken krijgt van de pers en ook goed verkoopt, kan de 944 op veel enthousiasme rekenen. Logisch, want hij ziet er met zijn uitgeklopte spatborden krachtiger uit, heeft een veel beter onderstel met rondom schijfremmen en natuurlijk een echte Porsche-motor. Een beetje kritiek is er nog wel op het ongewijzigde interieur, waarin je nog altijd knopjes en schakelaars van Volkswagen ziet.Voor de oorsprong van de 944 moeten we vijftig jaar terug in de tijd, wanneer Porsche van Volkswagen de opdracht krijgt om een opvolger van de 914 te ontwikkelen. Onder de projectnaam EA 425 ontstaat een door de Nederlander Harm Lagaay getekende sportwagen, gebaseerd op techniek van Volkswagen en Audi.Als het project zo goed als voltooid is, trekt Volkswagen de keutel in en besluit Porsche om alle rechten te kopen. Daarmee is de 924 geboren. In zijn eerste twee volle verkoopjaren (1976 en 1977) breekt hij alle records, maar in de ogen van pers en publiek blijft het toch een beetje een Volkswagen. Dat verandert als eind 1981 de 944 volgt, met als belangrijkste vernieuwing de motor: de helft van de V8 uit de 928, maar met een grotere boring (100 versus 95 mm), zodat de cilinderinhoud op 2,5 literkomt.Deze motor (163 pk en 205 Nm) doet van 1986 tot 1988 ook dienst in de 924 S (150, later 160 pk). Uiterlijk is de 944 gebaseerd op de 924 Carrera GT. Porsche biedt aanvankelijk slechts één motorvariant voor de 944, de nieuwe 2,5-liter viercilinder. Die is geheel uit lichtmetaal vervaardigd en voorzien van twee balansassen om vibraties tegen te gaan. Grappig genoeg moet Porsche voor die techniek aankloppen bij Mitsubishi, dat sinds de jaren 70 het patent daarop in handen heeft. Het past de balans­assen onder meer toe in de viercilinder van de Galant. Standaard is de 944 uitgerust met een vijfversnellingsbak, maar tegen meerprijs is een drietraps automaat leverbaar. Omdat er geen Targa of Cabriolet op basis van de 944 bestaat, wordt klanten de mogelijkheid geboden om een groot, uitneembaar stalen dak met een ventilatiestand te laten monteren. Een praktisch pluspunt ten opzichte van de 911 is de grote, glazen achterklep in combinatie met neerklapbare achterste rugleuningen.

In 1982 betaal je fl. 65.900 (€ 29.904) voor de Porsche 944. Om dit in perspectief te zetten: de simpelste Opel Kadett staat voor fl. 15.000 in de prijslijst. Feitelijk kent de 944 nauwelijks concurrentie. Uit eigen huis is er de 924 Turbo, die is fl. 5.600 duurder. De enige, enigszins gelijkwaardige sportwagen is in 1982 de Renault Alpine A310 V6. Inderdaad, met de zescilindermotor die Porsche ooit in overweging nam. Alle andere sportwagens zijn duurder (en sneller), zodat Porsche in de markt een bijna unieke positie inneemt met de 944.

Wat vindt de consument?

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Welke uitvoering spreekt tot de verbeelding?

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel zijn er nog over?

1982 117

1983 211

1984 173

1985 290

1986 254

1987 141

1988 58

1989 65

1990 64

1991 37

1992 3

Wat is de impact van de 944?

Bij zijn introductie wordt de 944 meteen goed ontvangen door het publiek. De 944 is een auto die alleen een select publiek zich kan veroorloven. Kritische klanten, vaak. Kun je hen nog een auto voorschotelen die je ook als een facelift van een dan al meer dan zeven jaar oud model kunt betitelen? Toch trekt Porsche genoeg uit de kast om de 944 aantrekkelijk en aanmerkelijk beter dan zijn voorganger te maken. Dat levert goede recensies op en dat vertaalt zich in goede verkoopcijfers. In het eerste jaar, 1982 dus, kan Porsche al 30.000 orders noteren. Dat blijft uiteraard niet zo en met het vorderen der jaren zakt de belangstelling steeds verder weg. Na negen jaar stopt de productieteller bij 163.192 stuks.Het duurt opmerkelijk lang voordat Porsche met een snellere 944 komt. Pas in 1985 verschijnt de Turbo op de markt, goed voor 220 pk en 330 Nm. Die introductie gaat gepaard met de komst van een geheel nieuw, veel moderner dashboard. Daarmee neemt Porsche afscheid van de drie ronde klokken uit de oude 924. In 1986 volgt de 944 S, met een zestienkleps cilinderkop en 190 pk. Nog eens twee jaar later is het de beurt aan de 944 S2 met een 3,0-liter motor, op dat moment de grootste viercilinder in serieproductie. Die machine levert 211 pk en 280 Nm en zouden we later terugzien in de Porsche 968 Daarmee zijn we er echter nog niet; de pk-wedloop gaat voort en in 1989 schopt de 944 Turbo het tot 250 pk, een nieuw hoogtepunt. Oftewel: opzij, 911 Carrera 3.2, want je duurdere en snellere viercilinderbroertje wil er voorbij! Dit alles geeft wel aan dat de transaxle-modellen op dat moment niet meer tot de instapmodellen van Porsche kunnen worden gerekend. In de tussentijd is de 2.5 uit de 944 onder handen genomen en groeit de cilinderinhoud naar 2,7 liter. Het vermogen gaat naar 165 pk. Op een cabriolet is het nog even wachten, ook al schittert op de IAA van 1985 al een studiemodel, gebouwd door Baur. Pas in 1989 staat de 944 S2 Cabriolet in de showroom; hij wordt door ASC (American Sunroof Company) in het Duitse Weinsberg gebouwd. Porsche levert de carrosserie van de 944 Coupé bij ASC af, daar zaagt men het dak af, brengt de nodige verstevigingen aan en monteert een kofferdeksel. Dan gaat de koets terug naar Neckarsulm. Als de auto daar is afgebouwd, gaat hij weer naar ASC voor montage van de stoffen kap.Om de 944 alvast op de kaart te zetten, komt Porsche in de 24 uur van Le Mans van 1981 uit met de 944 LM (feitelijk een omgebouwde 924 GTR), met achter het stuur de coureurs Jürgen Barth en Walter Röhrl. Zij leggen 323 ronden af (een afstand van 4.401 kilometer) met een gemiddelde snelheid van 184 km/h. Ze eindigen daarmee als zevende in het algemeen klassement. Derek Bell en Jacky Ickx winnen dat jaar met een Porsche 936.Vaak ben je geneigd om te kiezen voor een auto van de eerste serie, dus een zo vroeg mogelijke 944. Onze voorkeur gaat echter uit naar de laatste fase en dan de S2 met de 3.0-motor en de Turbo van modeljaar 1989. Dan heb je een 944 met het moderne dashboard, volledig uitgerijpte techniek en in beide gevallen een fantastische motor. Helaas nog niet met een zesbak, die is voor­behouden aan de opvolger, de 968. De Turbo vanaf modeljaar 1989 heeft 250 pk en 350 Nm en is alleen daarom al een feest om te rijden. Aan de andere kant spreekt de 211 pk en 280 Nm sterke atmosferische drielitermotor ook tot de verbeelding en een topsnelheid van 245 km/h is uiteraard meer dan genoeg. De geblazen versie haalt 260 km/h en zit in 5,9 tellen op 100 km/h, de S2 heeft daar 0,4 seconden meer voor nodig. Kiezen? Er zit niets anders op dan ze alle twee maar te nemen!De 924 en de 944 zijn tegenwoordig de instapmodellen voor liefhebbers van klassieke Porsches. Tussen 1982 en 1991 zijn in totaal 163.192 Porsches 944’s gebouwd. In Nederland zijn er nog 1.413 stuks geregistreerd, die als volgt zijn verdeeld over de bouwjaren:bron: cartalk internationalPorsche 944-doorkijkplaat. Het transaxle-principe is zo goed zichtbaar.Zeg je Porsche, dan zeg je 911, maar met dat model alleen kon de schoorsteen niet blijven roken in Stuttgart. De 924 (en later de Cayenne) komt dus als een soort geschenk uit de hemel, maar hij groeit niet uit tot de iconische klassiekers die de 356 en de 911 dan al zijn. De 944 is in alle opzichten de betere auto dan de 924 en heeft de belangrijke échte Porsche-motor. Bovendien rolt een deel van de laatste serie zelfs in Zuffenhausen (in aanloop naar zijn opvolger 968) van de band en niet meer in de voormalige Audi-­fabriek in Neckarsulm. Nu nog steeds biedt de transaxle een betaalbare entree in de wereld van Porsche en in het geval van de 944 heb je daar een extra fijn rijdende sportwagen aan.