De populairste (elektrische) auto's in Europa

De Peugeot 208 is in juni niet alleen in Nederland de populairste personenauto. Ook in Europa mag de compacte Peugeot zich de populairste auto noemen. Tesla's Model Y was afgelopen maand de populairste elektrische personenauto van Europa.

Jato Dynamics heeft de verkoopcijfers van 27 Europese landen geïnventariseerd. Feitelijk gaat het om de verkoopcijfers van de 27 lidstaten van de Europese Unie, minus Bulgarije, Finland en Malta, maar inclusief Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Wat blijkt? De Peugeot 208 was in juni de best verkochte nieuwe personenauto. Daarmee blijft de kleine Peugeot de in Europa immer populaire Dacia Sandero voor, zij het nipt.

Populairste auto's Europa (juni 2022)

In juni zijn in Europa 24.488 nieuwe Peugeots 208 geregistreerd. Iets meer dan van de Dacia Sandero, die met 24.299 stuks op de tweede plek eindigt. Opels 208-broertje Corsa was met 19.679 exemplaren goed voor een derde plek in de Europese verkoopstatistieken. Plekken vier en vijf zijn voor achtereenvolgens de Fiat 500 (19.500 stuks) en de Dacia Duster (19.039 stuks).

De T-Roc was in juni de populairste Volkswagen. De T-Roc staat op plek zes en bleef met 18.679 geregistreerde exemplaren de Golf (17.575 stuks, zevende plek) voor. De in Nederland veel populairdere Polo staat op Europees niveau slechts op positie 28. De Renault Captur eindigt op de achtste plek, Toyota's Yaris op plek tien. Het gat ertussen wordt opgevuld door de Tesla Model Y en daarmee is dat ruimere broertje van de Model 3 in juni met afstand de populairste elektrische auto van Europa.

Merk Model Aantal 1 Peugeot 208 24.488 2 Dacia Sandero 24.299 3 Opel Corsa 19.679 4 Fiat 500 19.500 5 Dacia Duster 19.039 6 Volkswagen T-Roc 18.679 7 Volkswagen Golf 17.575 8 Renault Captur 17.556 9 Tesla Model Y 16.687 10 Toyota Yaris 15.216

Populairste elektrische auto's Europa (juni 2022)

De Tesla Model Y mag zich dus de populairste elektrische auto van Europa noemen. De Model Y wordt op geruime afstand gevolgd door de Fiat 500e, waarvan in juni zo'n 7.300 exemplaren van zijn geregistreerd. In totaal blijkt dus 37 procent van alle in Europa verkochte Fiats 500 de naast het mild-hybride model verkochte elektrische 500e te zijn. De top 3 wordt afgesloten door Tesla Model 3.

De Peugeot e-208 staat met 5.626 in juni geregistreerde exemplaren op plek vier. 23 procent van de in Europa verkochte 208's was in juni dus een elektrische e-208. De elektrische modellen van de Volkswagen Group zijn in de Top 10 behoorlijk goed vertegenwoordigd. Zo vinden we de Skoda Enyaq iV op plek vijf, de Volkswagen ID4 op plek zes en de ID3 op plek acht. Ook de inmiddels niet bepaald jonge Renault Zoe weet een plek in de Top 10 op te eisen.

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 16.687 2 Fiat 500e 7.269 3 Tesla Model 3 6.176 4 Peugeot e-208 5.626 5 Skoda Enyaq iV 5.484 6 Volkswagen ID4 4.757 7 Renault Zoe 4.390 8 Volkswagen ID3 3.747 9 Hyundai Kona Electric 3.626 10 Renault Twingo 3.558

Populairste plug-ins in Europa (juni 2022)

De tijd dat de Mitsubishi Outlander PHEV de populairste plug-in was in ons deel van de wereld, ligt alweer heel wat jaartjes achter ons. In juni was de Ford Kuga de populairste stekkerhybride van Europa. Er werden er net geen 4.000 exemplaren van geregistreerd. Opvallend is de grote aanwezigheid van BMW in de Top 10, we komen meer liefst vier plug-ins van het merk tegen waarvan de eerste op plek 5. Dat is de BMW 3-serie. Ook opvallend is de Jeep Compass die zich de zevende plek in de Top 10 heeft weten toe te eigenen.