Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De Firefly is nog even wel €5.000 goedkoper dan normaal

Firefly voor €25.000

2
Firefly
FireflyFireflyFireflyFireflyFirefly
Lars Krijgsman

Gecharmeerd van de Firefly, maar weerhield zijn vanafprijs van zo'n €30.000 je ervan tot aanschaf over te gaan? Dan trekt een flinke tijdelijke korting je misschien wel over de streep. De Firefly is nu €5.000 goedkoper!

De Firefly werd als First Edition op de Nederlandse markt geïntroduceerd met een vanafprijs van €29.900. Die speciale introductieversie kreeg in augustus gezelschap van een reguliere uitvoering die hem op termijn zou vervangen: de Comfort. Firefly heeft kennelijk nog wat First Editions staan en wil daar vanaf. Het heeft een Black Friday-actie opgetuigd rond de Firefly First Edition die de elektrische hatchback aanzienlijk goedkoper maakt.

De Firefly First Edition mag tot en met 7 december - zo lang de voorraad strekt - voor €24.900 mee naar huis. Inderdaad: voor 5 mille minder dan voorheen. De 4 meter lange hatchback heeft een 41,2-kWh LFP-accu, is 142 pk sterk en heeft een rijbereik van 330 kilometer. Snelladen kan met 100 kW. Voor nipt minder dan €25.000 krijg je onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, navigatie, stoelverwarming en een elektrisch verwarmbaar stuurwiel.

2 Bekijk reacties
Firefly Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Firefly

INFO

Lees ook

Autotest
Renault 5

Firefly maakt een goede eerste indruk, maar de Renault 5 een betere tweede - Dubbeltest

Nieuws
Pontiac Firefly en Geo Metro

De nieuwe Firefly is niet de eerste auto met die naam

Nieuws
Firefly

Bij Firefly heb je keuze uit veel luxe en nog meer luxe - Back to Basics

Nieuws
Firefly

Firefly Comfort: elektrische hatchback doet zijn naam eer aan

Firefly First Edition

Test: Firefly First Edition - Premium tegen budgettarief

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.