De nieuw 'instapserie' van LMC heet Element

De fabrikant uit het Münsterland start de serie met twee indelingen: de T 668 G en de T 758 G. Beide gericht op reizende stellen, maar desgewenst kunnen ze ook vier personen huisvesten. Op de CMT in Stuttgart (januari 2020) volgen er nog twee: de T 608 en de T 748, respectievelijk 698 en 741 cm lang.

De nu geïntroduceerde T 668 G is 698 cm lang, de T 758 G 741 cm. Alle Element campers zijn 232 cm breed en 292 cm hoog.

De langere opbouw van de T 758 geeft voldoende ruimte voor grote zitbanken tegen beide zijwanden met een gedeeltelijk opklapbare tafel ertussen. De stahoogte in de Element is ook vermeldenswaardig: 212 cm. Slapen doe je op koudschuimmatrassen.

De instap van de Element is laag: dat maakt het betreden van de woonruimte eenvoudig. Om de instap nog verder te vergemakkelijken monteert LMC een brede toegangsdeur met afvalemmer. De nieuwe buitenspiegel zorgt voor een goed zicht. Dak en bodem van het voertuig zijn van GFK. LMC geeft de koper twaalf jaar garantie op (water)dichtheid van de opbouw. In de daklijn boven de cabine is een groot venster, dat veel daglicht tot het interieur toelaat.

Hoewel de LMC Element zeker geen 'uitgeklede camper' is bestaat de mogelijkheid om met tien verschillende pakketten het voertuig volledig naar je hand te zetten. Het winterpakket bijvoorbeeld omvat onder meer vloerverwarming, het Avantgardepakket voorziet in een extra garagedeur en een bagageklep in de zijwand aan bestuurderszijde.

Een korte proefrit nabij de fabriek liet zien dat de wagen zeer voorspelbaar rijdt. Het is dan ook niet de eerste Fiat Ducato die voor de opbouw van een camper is gebruikt.