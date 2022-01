De eerste Klokje Rond (1992) - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Klokje Rond is uitgegroeid tot een waar begrip en één van de populairste rubrieken van AutoWeek. In de eerste week van 1992, precies 30 jaar geleden dus, hadden we de eerste Klokje Rond-keuring ooit. Toen was 2 ton nog genoeg.

Begin 1992 startten we met een nieuwe rubriek: Klokje Rond. De opzet was grofweg dezelfde als tegenwoordig, we zochten een auto met een opvallend hoge kilometerstand en een keurmeester liet er een uitgebreide (aankoop)keuring op los. Het persoonlijke element ontbrak nog wel. De eigenaar kwam niet uitgebreid aan het woord om te verklaren waarom hij of zij met een auto met zo'n respectabele kilometerstand reed en wat er eventueel over het onderhoud in de jaren ervoor te vertellen was. Slechts een opsomming van het grootste onderhoud volstond. Ook wordt met terugwerkende kracht wel duidelijk hoeveel de kwaliteit van auto's verbeterd is in de afgelopen 30 jaar. "Een auto met meer dan een ton op de teller is moeilijk te verkopen", schreven we ter toelichting. Of het dan echt al kommer en kwel was, moest deze nieuwe rubriek uitwijzen.

We begonnen met een Toyota Corolla 1.8 diesel uit 1984. Een 'pas' acht jaar oude auto met bijna 210.000 km op de teller. Tegenwoordig zouden we er onze hand niet voor omdraaien, zeker niet bij een dieselauto. Wat betreft leeftijd en wegervaring zou een auto met dergelijke cijfers anno 2022 een prima occasion zijn die binnen de kortste keren is verkocht. Tijden veranderen. Dat blijkt ook wel uit een aantal onderhoudspunten die (eerste) eigenaar Dé Reijne had aangepakt. Zo had hij bij 70.000 km de deuren getectyleerd, stel je eens voor dat je dat tegenwoordig na zo'n betrekkelijk korte tijd al zou moeten doen. Bij 110.000 km had hij hetzelfde gedaan bij de wielkasten. Roestbehandeling was bij auto's uit die tijd nog heel gebruikelijk en menig auto kwam nog eerder op de sloop door roestrot dan door mechanisch falen. Dat is tegenwoordig meestal andersom.

Maar goed, niets ten nadele van de Corolla. De auto maakte namelijk over het algemeen een zeer goede indruk op de keurmeester. Zoals je hierboven ziet was er aan het overige onderhoud in de loop der jaren niet heel veel geks op te merken en de auto maakte een voldoende frisse indruk om nog 'jaren door te kunnen'. De keurmeester prees daarbij de kwaliteit van Toyota's. Dat was in de jaren 80 al een behoorlijk pluspunt en velen haalden daarom ook redelijk probleemloos de jaren 90. "Haal een willekeurige Toyota van de straat. Tien tegen één dat die ook uitstekend door de keuring komt", aldus de keurmeester. Dat gold in ieder geval voor de Corolla van meneer Reijne. Daar moesten alleen twee nieuwe koplampunits in vanwege verminderde lichtopbrengst en een remvoering achteraan moest worden aangepakt. Het advies was dan ook om die punten ter harte te nemen en verder gewoon lekker door te rijden met de trouwe vierwieler.