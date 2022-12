De compacte middenklasse van twintig jaar geleden

Het einde van het jaar is traditioneel een tijd om terug te blikken. We blikken alleen even iets verder terug dan op afgelopen jaar en gaan 20 jaar terug in de tijd om eens te kijken naar welke compacte middenklassers toen het straatbeeld bepaalden. Sommige ervan zie je nog redelijk vaak, maar het is duidelijk dat 2002 alweer een aardige tijd achter ons ligt.

Ford Focus

De Ford Focus was in 2002 niet meer de jongste compacte middenklasser en toch bleek zijn vrij revolutionaire lijnenspel behoorlijk goed houdbaar. Een facelift in 2001 zorgde ervoor dat de Focus in 2002 ook tussen nieuwere concurrenten nog heel prima voor de dag kwam. In combinatie met het goede weggedrag zorgde dat ervoor dat je in 2002 struikelde over de Escort-opvolger. Dat het een populaire leaseauto was, hielp uiteraard ook mee. Anno 2022 is de spoeling weliswaar een heel stuk dunner, maar nog altijd hoef je niet lang te zoeken voordat je er eentje tegenkomt.

Opel Astra

De Opel Astra G wist net als de Focus bij zijn verschijning in 1998 de handen op elkaar te krijgen, want het was nogal een moderne verschijning ten opzichte van zijn voorganger. Waar de Astra F een taaie kluif was voor de laatste Ford Escort, waren de rollen tussen Opel en Ford bij de opvolgers enigszins omgedraaid. De Astra oogde een stuk braver dan de Focus en viel dan ook voornamelijk in de smaak bij de wat conservatievere klant. Nederland was nog altijd wel een Opel-land pur sang en daarom ging ook deze Astra weer bij bosjes over de toonbank. Net als de eerste Focus is de Astra G nog zeker geen vreemde in het huidige straatbeeld, al zie je ze al wel duidelijk steeds minder.

Volkswagen Golf

In tegenstelling tot de Focus en de Astra brak de iets oudere vierde generatie van de Volkswagen Golf niet heel sterk met het verleden. De Golf was beduidend traditioneler, al zorgden onder meer de rondere vormen en heldere koplampen er wel voor dat het een eigentijdse verschijning was. Juist het wellicht wat voorzichtige ontwerp zorgde ervoor dat deze Golf een relatieve tijdloosheid toe te dichten valt. De Golf IV stak bovendien wat overtuigender in elkaar dan zijn voorganger. Het zorgde er al met al voor dat het met het recordjaar 1999 (30.419 stuks) de meest succesvolle Golf ooit in ons land werd.

Peugeot 307

Beduidend nieuwer dan bovenstaande was de Peugeot 307, want die was in 2002 nog maar net op de markt. Vind je hem frisser ogen dan de Focus, Astra en Golf, dan is dat wellicht een verklaring. Wel moet worden gezegd dat de 307 in zijn tijd ook wel werd geprezen om zijn uiterlijk. De 306 liet grote schoenen achter om te vullen en de 307 slaagde daar met een geheel ander ontwerp wonderwel in. Vooral de SW was populair en was met zijn panoramadak en optioneel zelfs zes of zeven zitplaatsen geliefd bij (grotere) gezinnen. Kwalitatief bleek het niet per se een verbetering te zijn, maar dat kwam voornamelijk aan het licht toen de succesvolle verkoopjaren (piek van 25.245 in 2003) al voorbij waren.

Renault Mégane

2002 is net even een beetje een ongelukkig jaar om op terug te blikken als het aankomt op de Renault Mégane. De eerste generatie liep toen namelijk tegen zijn pensioen en het was net het jaar voordat de volledig nieuwe en radicaal anders getekende tweede Mégane (met de roemruchte 'kont') verscheen. De eerste Mégane had het in dat jaar dus al niet zo gemakkelijk meer, ook al hielp een vrij grondige facelift in 1999 wel om hem nog een beetje fris te houden. Later zou blijken dat Renault zijn zaakjes kwalitatief beduidend beter op orde had bij deze Mégane dan bij zijn opvolger. Vooral de cabrioletversie van de eerste Mégane is als occasion nog lang populair gebleven en die kun je nog best regelmatig tegenkomen.

Seat Leon

In het kielzog van de Volkswagen Golf IV verscheen in 1999 de eerste generatie van de Seat Leon. Die was dus nog wat verser dan de Golf in 2002 en was bovendien niet zomaar als een verwante ervan te herkennen. De door Giugiaro getekende Leon had een behoorlijk andere basisvorm, die bovendien lekker creatief was ingevuld. Voor een nieuwe naam in autoland verkocht de Leon best aardig, al zou hij bij lange na niet in de buurt van de eerdergenoemde écht succesvolle modellen komen. Waar deze Leon qua uiterlijk al vrij ver van zijn Volkswagen-neef af stond, zou zijn vrij plompe opvolger nóg aparter worden.

Toyota Corolla

Voor de meest spannende ontwerpen hoef je meestal niet bij Toyota aan te kloppen, alleen bewijst deze negende generatie van de Corolla dat zo'n aanpak niet per se verkeerd hoeft uit te pakken. Net als de Golf IV was ook deze in 2000 verschenen Corolla niet echt een designstatement, maar daardoor heeft ook deze wel iets relatief tijdloos. Grappig genoeg was zijn voorganger (gekscherend wel eens 'kikkeroog' genoemd) juist wel behoorlijk uitgesproken vormgegeven en die deed aardig wat stof opwaaien. Die herinner je je daarom misschien juist wel beter dan deze Corolla. Er zijn er overigens ook meer van verkocht.

Citroën Xsara

De Citroën Xsara had in zekere zin wat voorganger ZX ook al had: een voor Citroën-begrippen relatief veilig ontwerp. Zeker de pre-facelift, want bij de hierboven afgebeelde faceliftversie had-ie wel een iets uitgesprokener neusje. Hoewel de Xsara in 2002 net als de Golf IV vijf jaar oud was, was de technische basis ouder. De Xsara kwam op dat gebied namelijk grotendeels voort uit de al in 1993 verschenen Peugeot 306 en deelde ook nog techniek met de ZX. Dat maakte het wel een fijn rijdende auto, al was ondanks de facelift in 2000 het frisse er in 2002 al wel aardig af. In 2004 nam de wél behoorlijk uitgesproken gelijnde eerste C4 het stokje over.

Mazda 323 F

Jarenlang was de 323 het model van Mazda in de compacte middenklasse, maar dat zou in de 21e eeuw veranderen. Eind 2003 maakten we immers met een hoop vrolijk ge-zoom kennis met de eerste Mazda 3, niet voordat de 323 dankzij een facelift nog net deze eeuw mocht meemaken. De laatste 323 verscheen in 1998 en werd na drie jaar betrekkelijk grondig gefacelift voor zijn tweede en laatste levensfase. Hier in Nederland was vooral de 323 F populair, de vijfdeurs hatchback, waarbij de 'F' voor Fastbreak stond. Die auto moet zeker niet worden verward met de bijzondere 323F's uit de jaren 90. In de nieuwe eeuw liepen de Nederlandse verkopen van de 323 ondanks de facelift snel terug, al werden er van deze 323 hier wel meer verkocht dan van de eerste 3.

Fiat Stilo

Ten slotte nog een compacte middenklasser waarvan we het idee hebben dat hij enigszins uit het collectieve geheugen is weggezakt: de Fiat Stilo. Van de auto's uit dit lijstje was de Stilo in 2002 een van de meest verse, want hij verscheen een jaar eerder als opvolger van de Fiat Bravo/Brava. Fiat besloot voortaan de drie- en vijfdeurs weer onder één naam te brengen. Hoewel zijn naam wellicht anders deed vermoeden, was de Stilo met zijn vrij behoudende koets niet echt een stijlicoon. Voor Italiaanse begrippen was het een vrij ingetogen ontwerp, enigszins een reactie op de juist volgens critici té extravagante Bravo en Brava, al wierp die aanpak niet helemaal zijn vruchten af. Na een vrij sterke start zakten de verkopen al snel in. De met een vijfpitter uitgeruste Abarth-versie is overigens wel zeker het herinneren waard!

Nog veel meer

Uiteraard reed er in 2002 nog zat meer rond in de compacte middenklasse. Wat bijvoorbeeld te denken van de misschien ook niet al te scherp in je geheugen staande Hyundai Elantra en Kia Shuma, of bijvoorbeeld de zevende generatie Honda Civic, de eerste Skoda Octavia en de laatste Nissan Almera? En dan waren er natuurlijk nog de Alfa Romeo 147 en de Audi A3 voor wie graag wat chiquer reed. Welke is jou het meest bijgebleven? En welke vind jij het best oud geworden?