Mitsubishi Colt als retrodroom

Tussen kerst en oud en nieuw mag je terugblikken, vooruitblikken en ook dromen. Bij AutoWeek doen we aan het eind van het jaar altijd aan retrodromen en stellen we ons moderne interpretaties voor van historische modellen. Stel je de Mitsubishi Colt eens voor als retromodel. Onze illustrator Larson deed het.

Het huidige modelgamma van Mitsubishi bestaat uit nog maar drie modellen: de Space Star, de Eclipse Cross en de nieuwe ASX, die niets meer is dan een gerebadgede Renault Captur. Hoe ver is het merk wel niet afgegleden? En dan te bedenken dat Mitsubishi in de jaren 80 en 90 een zeer compleet modelgamma had. Vaak kwam het merk ook inventief uit de hoek en presenteerde het voor die tijd zeer moderne technieken.

Vroeg met een PHEV

Mitsubishi had al vroeg multikleppenmotoren, schroefde turbo’s in alle modellen en paste het vermaarde Power-Economy-pookje toe. Negen jaar geleden was Mitsubishi er wel vroeg bij met een PHEV. Om eens nadrukkelijk stil te staan bij het mooie Europese verleden van de fabrikant, ontwierp onze tekenaar een retroversie van de populaire eerste Mitsubishi Colt. Over turbo’s gesproken: zelfs van dat kleine model was er zo’n gepeperde versie. Een geblazen krachtbron zien we dus graag terug; waarom niet zo’n lekker torretje als Toyota in de GR Yaris Hydrogen heeft laten zien: een turbo-driecilinder die op waterstof loopt. Kan de retro-Colt mooi meedoen in de Super Taikyu-klasse, de Japanse raceklasse waarin wordt geracet op waterstof.

Grote disclaimer: dit is dus allemaal opgeborreld in onze fantasie, maar goed, een keer in het jaar mag dat wat ons betreft.