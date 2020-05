De Bürstner Delfin is terug van weggeweest

De Bürstner Delfin is terug. De 2020-versie heeft de Citroën Jumper als onderstel of op verzoek de iets duurdere Fiat Ducato.

De ‘nieuwe’ instapserie van Bürstner komt gelijk met vijf verschillende indelingen voor het interieur. De T 680 G is net geen zeven meter lang en heeft een Frans bed en een face-to-face zithoek aan de voorkant met aan weerszijde een bankje. De voorstoelen uit de camper kunnen gedraaid worden naar deze zithoek. Een maatje groter (738 cm) is de T 728 G met twee enkele bedden. Daartussen vinden we nog de T 32 G (720 cm) met ook de face-to-face zithoek en achterin een queensbed. En dan is er nog de T 690 G met enkele bedden en daaronder een grote garage.

Voor het exterieur van de Bürstner Delfin kan worden gekozen uit de kleuren blauw, wit of mocca. De klant kan de Bürstner Delfin behoorlijk naar zijn hand zetten. Van skyroof tot keukenpakket of energiezuinige ledverlichting. Afhankelijk van het model is een hefbed standaard of extra bij te bestellen. De eerste Delfin stond al weer 17 geleden op basis van de Renault Master. Frans dus, en met Citroën blijft dat zo. De vanafprijs van de nieuwe Delfin-reeks bedraagt zo'n €67.000. De orderboeken worden binnenkort geopend. Hiervoor was de Lyseo-lijn de instapversie voor een camper van Bürstner.