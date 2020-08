Bürstner introduceert Eliseo-camper

De buscamper is nog steeds aan een onstuitbare opmars bezig. Bijna de helft van alle nieuw verkochte campers behoort tot dit type ‘verbouwde bestelbus’, al doe je met deze benaming de steeds luxere en completere buscamper eigenlijk tekort. Waarom mensen voor een buscamper kiezen? Het rijdt beter omdat het een stijvere constructie is, het is compact dus je kunt er overal mee terecht en uiteindelijk is het ook veiliger.

Ook Bürstner wil graag van de groeiende markt voor kampeerbussen profiteren en introduceert voor het komende modeljaar de Eliseo, voorzien van een uitgebreide uitrusting en daarmee qua prijsniveau in het hogere middensegment. De Duitse fabrikant maakt gebruikt van de vertrouwde Fiat Ducato en biedt al gelijk vier indelingen aan. Deze zijn voor stelletjes, maar ook voor gezinnen.

De modellen krijgen de aanduidingen C 540, C 543, C 600 en C 641 mee, waarbij het getal gelijk de voertuiglengte aangeeft. Er zijn tal van keuzemogelijkheden en opties: een tweepersoonsbed, een slaapdak, een bar/dressoir, een extra koelkast, het kan allemaal. Standaard is de Eliseo uitgerust met een skyroof, raamkozijnen, entree met planken, dimbare indirecte verlichting, dakluik (50 x 70 cm), rolluikdeur voor de badkamer en een zijpaneel voorzien van textiel bij zitgedeelte en schuifdeur.

Met vijf verschillende pakketten kan de Eliseo worden aangepast aan individuele wensen. Het Active Package Eliseo biedt vooral uiterlijk vertoon (aluminium wielen, designbekleding, verchroomde spoilerbeschermbuis en dergelijke). Het Interior Design Package Fiat levert een dashboard vol chroom op, een zwarte grille en koplampen in een zwart frame. Alle modellen kunnen worden uitgerust met een hefdak, waardoor een extra slaapplek van 200 x 135 cm ontstaat. Het winterpakket voorziet in een verwarmde afvalwatertank, stoelverwarming en een krachtiger kachel. De prijzen van de pakketten zijn nog niet bekend.

Met de Eliseo wil Bürstner hetzelfde comfort bieden als in grotere modellen, zoals de halfintegraal. Het grootste model, de Eliseo C 641, heeft achterin twee opklapbare enkele bedden. Met de bedden opgeklapt ontstaat de mogelijkheid ook fietsen binnen mee te nemen. Dit model is verder voorzien van een Combi 6D-dieselverwarming. De andere modellen zijn uitgerust met een Combi 4-gasverwarming van Truma.

Eerder dit jaar presenteerde Bürstner ook al een buscamper als ‘instapmodel’:de Campeo. Deze is al te bewonderen in de showroom bij de dealer en kent dezelfde indelingen als de Eliseo. De aanduiding Citycar is bij Bürstner geheel verdwenen.