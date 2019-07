Mercedes Sprinter wordt Bürstner Lyseo M Harmony

De Lyseo M is een compacte kampeerauto die op het onderstel van de onlangs vernieuwde Mercedes Sprinter is gebouwd. Hij is handgeschakeld of met automaat leverbaar en heeft een unicum voor hedendaagse campers: achterwielaandrijving.

Vrijwel alle kampeerauto's hebben tegenwoordig voorwielaandrijving. De voordelen van achterwielaandrijving zijn met een camper vooral te merken op een gladde ondergrond, zoals nat gras.

Bürstner biedt de Lyseo aan in twee indelingen: de 660 en de 690 G. De 660 heeft achterin een grote 'slaapkamer' met een tweepersoonsbed en een optioneel hefbed boven de zitgroep: goed voor in totaal vier slaapplaatsen. De relatief grote keuken kan worden voorzien van een oven- en kookcombinatie. Opvallend ruim is ook de in de lengte gebouwde bad-/doucheruimte met zwenkbare wastafel.

Met de andere nieuwe versie, de 690 G, richt Bürstner zich nadrukkelijk op reizende koppels. Desgewenst wordt er aan het interieur een hefbed voor één persoon toegevoegd. De keuken, met een werkblad van ruim een meter, is in deze indeling 'afgeschuind' voor een ruimere doorgang.

De Lyseo M is voorzien van tal van rij-assistentiesystemen, zoals zijwind-assistent, rijlicht-assistent, actieve rem-assistent en berg-oprijhulp. In eerste instantie is de Lyseo M alleen verkrijgbaar in de Harmony-Line uitvoering. Nieuw is verder Skyroof XL, een lichte plafondbekleding met indirecte verlichting (in indelingen zonder hefbed).

Blikvanger in beide indelingen is het nieuw ontwikkelde 'ingangselement', met diverse opbergmogelijkheden. Grappig: op een magneetstrip kun je - los verkrijgbare - Bürstner magneetglazen plaatsen.

De Lyseo M Harmony is 699 cm lang, 232 cm breed en 299 cm hoog. Het 414 CDI onderstel draagt de 143 pk Mercedes dieselmotor. De prijs in Nederland komt vermoedelijk rond de € 83.000 te liggen. De Lyseo M 660 wordt gebouwd in september en staat waarschijnlijk nog diezelfde maand bij de dealers in de showroom. De Lyseo M 690 wordt al in juli en augustus gebouwd en is waarschijnlijk per medio augustus in ons land te zien. De meeste kans hierop bestaat bij Kampeercentrum de Jong Hillegom of Mobiledrôme in Oud-Gastel (bij Roosendaal).