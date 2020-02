De beste automobilist van Nederland is een vrouw!

Astrid van de Ven is door AutoWeek en BOVAG Rijscholen verkozen tot Beste Automobilist van Nederland 2020. Van bijna 3500 deelnemers, was zij onomstotelijk de persoon die het beste raad wist met de auto en de verkeersregels.

Nederland telt ruim 11 miljoen mensen die met het befaamde roze pasje op zak de openbare weg op mogen. De een presteert uiteraard beter achter het stuur dan de ander, maar wie is nu de allerbeste? AutoWeek en BOVAG Rijscholen zijn op zoek gegaan naar het antwoord op die vraag. Na een strenge voorselectie uit duizenden aanmeldingen kregen de beste twintig kandidaten (16 mannen en 4 vrouwen) een uitnodiging voor de finaledag bij het Rijvaardigheidscentrum Lelystad.

3D

Onder toeziend oog van de vakjury onder leiding van rijschoolhouder en BOVAG-bestuurslid Pieter Roordink startte de dag met een theorie-examen: “De deelnemers deden eerst een uitgebreide theorietoets. Zo wilden we weten hoe is met de huidige kennis betreft de verkeerswetgeving, en hoe de kennis was betreft het klein onderhoud aan de auto”, aldus Roordink. Na de toets kregen alle kandidaten een virtual-realitybril opgezet, waarmee het verkeersinzicht is getest. Door het 3D-beeld was het voor de kandidaten daadwerkelijk alsof ze achter het stuur zaten; intussen werden hen vragen gesteld over de situatie waarin ze zich bevonden. Ze reden bijvoorbeeld door een woonwijk en moesten dan met hun ogen ‘aanwijzen’ waar het gevaar zich bevond.

Beheersing

Op het buitenterrein van het rijvaardigheidscentrum waren vier onderdelen uitgezet, die laten zien in hoeverre de deelnemers hun auto kunnen beheersen. Het ging om niet om snelheid, maar juist om precisie en beheersing. Op de motorkap van een van de auto’s was bijvoorbeeld een grote schaal bevestigd, met daarin vier tennisballen. Pieter Roordink legt uit: “Er moest zo snel mogelijk geaccelereerd worden, waarna een noodstop volgt. Hierbij moesten de tennisballen uiteraard in de schaal blijven, maar mocht de remweg niet te lang worden. Een kwestie van excellente beheersing.”

Ter afsluiting reden de drie deelnemers met het hoogste aantal punten nog een rit door Lelystad en de 43-jarige Astrid van de Ven uit Beuningen reed een perfecte rit. “Vooral op het stuk doorstroming blonk ze uit”, verklaart Pieter. “Ik kon haar op niets betrappen, dus ze is met recht de Beste Automobilist van 2020.” Astrid: “Het voelt voor mij als een grote eer. Je staat hier als vrouw tussen allemaal mannen. Dan denk ik: we gaan ons maar even mooi bewijzen. Dat is gelukt!”