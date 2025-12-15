Ken je ‘m nog, de Alfa Romeo Brera? Deze ‘159 coupé’ stond tussen 2006 en 2011 in de showroom en moest in de beginjaren ook nog de gelijksoortige GT naast zich dulden. Die werd door echte Alfisten vaak meer gewaardeerd, maar de shooting brake-achtige Brera scoorde in ieder geval wel met zijn uiterlijk. Van voor tot achter was dit model onmiskenbaar Alfa, waarbij de fantastische neus van de 159 wordt gecombineerd met een lagere driedeurs koets en een unieke kont. Mooi, toch?

In de neus van zo’n Alfa zit een viercilinder benzinemotor, een vier-of vijfcilinder diesel of een dikke 3,2-liter V6 op benzine. De auto loopt in alle gevallen uiteraard volledig op fossiele brandstoffen en is alleen daarom al een heel ander beestje dan de Tesla Model Y Standard. De recent geïntroduceerde basisversie van de Model Y blijft trouw aan het basisrecept van dit model en is dus een ruime, praktische EV. Deze Standard-versie is kaler, heeft een unieke neus en kont en een lagere prijs dan de reguliere Model Y.

Twee auto’s, twee decennia, aandrijfvormen, twee carrosserievormen, twee doelgroepen. Geen enkele overeenkomst dus? Toch wel. Bij de Tesla viel ons al eerder op dat de auto weliswaar een glazen dak heeft, maar vanbinnen ‘gewoon’ over een ondoorzichtig hemeltje beschikt. Het is dus wel een glazen dak, maar geen panoramadak. Uniek, dachten wij, totdat een YouTube-kijker ons op de Brera wees. Die Alfa Romeo had ook altijd een glazen dak, maar werd slechts tegen bijbetaling voorzien van de opening in het hemeltje die door Alfa ‘Sky Window’ werd genoemd. Dan kreeg je er ook meteen een zonnerollo bij en op internet zijn best wat Brera-rijders te vinden die hun auto achteraf van het luxere hemeltje met ‘doorkijkje’ voorzien.

Of dat bij de Model Y ook een aanrader is, valt overigens te bezien. Het doel van deze auto was immers besparing, dus schijnt de Standard over een eenvoudiger, enkel glazen dak zonder coating te beschikken. Maar dat zal Model Y-rijders in de toekomst ongetwijfeld niet weerhouden …

Zeldzaam

Afgaande op het huidige occasion-aanbod is een Alfa Romeo Brera zonder Sky Window-'gat' trouwens zeldzaam. Vrijwel iedere te koop staande Brera heeft gewoon een doorzichtig glazen dak. Wat ook opvalt, is dat die Brera's nog best prijzig zijn. Waar je een 159 voor bijna niets kunt ophalen, moet je voor een Brera al snel een bedrag met vijf cijfers meenemen. Voor dat geld heb je trouwens ook een Spider van deze lichting, hoewel die open versie qua uiterlijk doorgaans minder in de smaak valt dan zijn dichte broer. Maar zo'n Spider heeft tenminste nooit een 'nep-panoramadak' ...

Openingsfoto: Google Gemini