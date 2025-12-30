AutoWeek.nl heeft je steun nodig
AutoWeek 2025: dit is de beste deal op EV-gebied
'Ik vraag me oprecht af of ik dit moet uitleggen'
Video
Als je zoveel mogelijk EV voor je geld wilt, was er in 2025 één nieuwe auto die alle aandacht trok. Aan boord van die auto bespreken Jan en Marco wat er nog meer meeviel dit jaar, wat opvallend vaak een elektrische auto oplevert.
EV's worden steeds betaalbaarder. Aan kleine elektrische auto's onder de 30 mille is dan ook geen gebrek meer, maar toch kozen wij voor een andere auto als het om (elektrische) waar voor je geld gaat.
Signalement
|Merk
|Tesla
|Model
|Model Y Standard RWD
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|automaat
|Aandrijving
|4wd
|Nieuwprijs
|€ 38.990
Specificaties
|Brandstof
|elektrisch
|Motor
|2 elektromotoren
|Maximaal vermogen
|200 kW / 272 pk
|Maximaal koppel
|420 Nm
|Accu capaciteit (bruto)
|64 kWh
|Lengte / breedte / hoogte
|4.797 mm / 1.920 mm / 1.621 mm
|Wielbasis
|2.890 mm
|Massa leeg
|1.981 kg
|Laadvermogen
|536 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.600 kg / 750 kg
|Banden
|235/55R18Prijzen
|Topsnelheid
|201 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|7,2 s
|Stroomverbruik (WLTP)
|13,1 kWh/100km
|CO2-uitstoot (WLTP)
|0 g/km
|Actieradius (WLTP)
|534 km
