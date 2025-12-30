Ga naar de inhoud
AutoWeek 2025: dit is de beste deal op EV-gebied

'Ik vraag me oprecht af of ik dit moet uitleggen'

Jan Lemkes

Als je zoveel mogelijk EV voor je geld wilt, was er in 2025 één nieuwe auto die alle aandacht trok. Aan boord van die auto bespreken Jan en Marco wat er nog meer meeviel dit jaar, wat opvallend vaak een elektrische auto oplevert.

EV's worden steeds betaalbaarder. Aan kleine elektrische auto's onder de 30 mille is dan ook geen gebrek meer, maar toch kozen wij voor een andere auto als het om (elektrische) waar voor je geld gaat.

Signalement

Merk Tesla
Model Model Y Standard RWD
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 38.990

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 2 elektromotoren
Maximaal vermogen 200 kW / 272 pk
Maximaal koppel 420 Nm
Accu capaciteit (bruto) 64 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.797 mm / 1.920 mm / 1.621 mm
Wielbasis 2.890 mm
Massa leeg 1.981 kg
Laadvermogen 536 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 750 kg
Banden235/55R18Prijzen
Topsnelheid 201 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,2 s
Stroomverbruik (WLTP) 13,1 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 534 km
Lees ook

Nieuws
Tesla Model Y Standard Alfa Romeo Brera

De Alfa Romeo Brera en de Tesla Model Y Standard delen één opmerkelijk detail

Tesla Model Y Standard

Test: de Tesla Model Y Standard rijdt eigenlijk als de 'oude' Model Y

Tesla Model Y Performance

Test: Tesla Model Y Performance - Betaalbare supersonische SUV, maar Standard Range is al snel zat

Ford Capri en Tesla Model Y

Kan elektrische Ford Capri met Volkswagen-techniek de Tesla Model Y aan? - Dubbeltest

Nieuws
Tesla Model Y

Tesla levert Model Y zonder bestuurder bij klant aan huis

