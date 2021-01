De 10 belangrijkste nieuwe brandstofauto's van 2021

Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om eens vooruit te blikken wat er zoal aan nieuwe auto's in de showroom geparkeerd wordt. Er komen heel veel elektrisch aangedreven modellen op de markt, maar ook nog zat conventioneler aangedreven nieuwe auto's. Dit zijn de tien hoofdrolspelers.

Peugeot 308 - Opel Astra - DS 4

We beginnen meteen met een drieling waarnaar ongetwijfeld reikhalzend wordt uitgekeken. Groupe PSA, zoals het concern nog heel even heet, bereidt namelijk haar nieuwste generatie compacte middenklassers voor. Voor alle drie staat er ten opzichte van hun voorgangers een flinke make-over te wachten. De Peugeot 308 en Opel Astra zijn allebei flink op leeftijd en worden dankzij de ondertussen grondig veranderde ontwerptaal van beide merken behoorlijk anders dan voorheen. De DS 4 al helemaal, de vorige stamt immers nog uit de tijd dat DS nog geen los merk was. Volledig elektrische versies hoeven we van de drie voorlopig nog niet te verwachten, maar plug-in hybride aandrijving weldegelijk.

Nissan Qashqai

Hoewel Nissan wat minder gericht zal zijn op de Europese markt in de komende jaren, komt er gewoon weer een vervolg van haar absolute verkooptopper aan. De nieuwe Qashqai belooft heel wat te worden, want hij staat op een volledig nieuw platform en krijgt naast diverse mild-hybrid benzinemotoren ook een elektrisch aangedreven versie. Althans, er komt een Qashqai met Nissans e-Power aan boord. Elektrische aandrijving, maar stroomvoorziening door een brandstofmotor. We zijn benieuwd.

Toyota Yaris Cross

De Toyota Yaris krijgt er in de vorm van de Yaris Cross een avontuurlijker ingestelde grote broer bij. Een cross-over in dit weliswaar al behoorlijk verzadigde segment is een potentiële verkooptopper en dat hoopt Toyota met de Yaris Cross ook voor elkaar te krijgen. Met zijn hybride aandrijving en opvallende uiterlijk, zou het ze wel eens kunnen gaan lukken, dus kijk niet gek op als je deze auto al regelmatig gaat zien in 2021.

Volkswagen Nivus

In hetzelfde straatje als de Yaris Cross is Volkswagen natuurlijk al een tijdje vertegenwoordigd door de T-Cross. Dat betekent echter niet dat Volkswagen op zijn lauweren rust. Een markt met zoveel potentie vraagt natuurlijk om nóg meer, dus komt het merk met de Nivus. Dat is in wezen een T-Cross met een schuiner aflopende daklijn. In Brazilië hadden ze de primeur met de auto die je hier op de foto ziet, wij krijgen hier in Europa en hooguit licht gewijzigde variant in het nieuwe jaar.

Mercedes-Benz C-klasse

De 'Duitse drie' lopen onderling altijd enigszins uit de pas als het aankomt op de leeftijd van hun middenklassers. De Mercedes-Benz C-klasse is momenteel de oudste van de drie, maar in 2021 laat-ie de Audi A4 en BMW 3-serie weer bedaagd over komen. Althans, dat is wel het doel van Mercedes natuurlijk. Een grote koerswijziging qua ontwerp hoef je niet te verwachten, maar binnenkort loopt de nieuwe C-klasse qua looks weer netjes in de pas met zijn grotere broers.

Skoda Fabia

De Skoda Fabia loopt al een heel tijdje achter de Volkswagen Polo aan, want de huidige Polo is immers alweer een paar jaar onder ons op een platform waarop de Fabia tot op heden nog geen aansprak heeft kunnen maken. Daarin komt in 2021 verandering. In de loop van het jaar verschijnt de compleet nieuwe Fabia. Niet alleen komt-ie scherper voor de dag, maar ook veel volwassener. Als dat nog niet genoeg is, komt er ook weer een Combi! Dat heeft de Polo dan weer niet. Sterker zelfs, de Fabia krijgt daarmee een marktmonopolie in handen.

Renault Arkana

Compacte sedans en coupé's bestaan eigenlijk niet meer in ons deel van de wereld, maar daar krijgen we wel steeds meer SUV's voor terug met schuine daklijnen. Ook van Renault. Op dezelfde basis als de Captur en Clio verschijnt in 2021 de Arkana. Een strak gelijnde nieuwkomer die ondanks zijn relatief bescheiden basis nog forser is dan de Kadjar. Met standaard R.S. Line-aankleding moet-ie daarbij ook duidelijk rianter bedeeld zijn dan zijn broertje, de Captur. En niet onbelangrijk; net als bij de Captur ligt er waarschijnlijk een plug-in hybride E-Tech-versie in het verschiet.

Kia Sportage

Als je dacht dat alleen Hyundai met de nieuwe Tucson lekker eigenzinnig te werk gaat, wacht dan maar op zijn Kia-broer. Ook de nieuwe Sportage kan er wat dat betreft waarschijnlijk wel wat van. Zoals op bovenstaande illustratie te zien is, verwachten we een behoorlijk opvallend front met - in tegenstelling tot de huidige Sportage - laag in de neus geplaatste en opgesplitste koplampen. Opvallen is leuk, maar belangrijker is nog dat de Sportage ongetwijfeld ook als plug-in hybride komt. Die is er van de Tucson immers ook. Tot op heden was de Sportage een daverend succes voor Kia, de nieuwe heeft wat dat betreft grote schoenen te vullen.

Er is meer ...

Uiteraard komt er nog veel meer aan voor wie niet per se volledig elektrisch wil rijden. Wat te denken van de nieuwe Mercedes-Benz GLC, bijvoorbeeld? Of de nieuwe BMW 2-serie Coupé en M3 Touring? En dan komt ook Hyundai's luxemerk Genesis nog deze kant op. Kortom, het belooft weer een interessant jaar te worden met genoeg eerste kennismakingen.