Mercedes-Benz test nieuwe GLC

Mercedes-Benz is weer op pad met de nieuwe GLC. Helaas voor ons is de camouflage-afdeling van het merk de afgelopen maanden niet minder zorgvuldig geworden.

Het is immers alweer bijna vier maanden geleden dat de nieuwe GLC voor het laatst opdook en dan houd je toch een beetje hoop dat er in de tussentijd al wat plakkers verwijderd zijn. Niets is minder waar. De nieuwe GLC is nog altijd van top tot teen gehuld in een bijzonder printje dat de details van de SUV goed weet te verbergen. Desalniettemin is al goed te zien dat de nieuwe GLC een wat andere opzet krijgt dan de huidige.

De neus oogt duidelijk anders, met scherper en meer langwerpig vormgegeven koplampen die iets lager in de neus zitten. Ook lijkt de neus zelf wat langer en vlakker dan nu het geval is bij de GLC. Langs de flanken oogt de GLC ook wat meer rechttoe-rechtaan dan nu. Zo hoekig als de GLK lijkt het niet meer te worden, maar toch doet het allemaal wel wat gestrekter en ruwer gevormd aan dan de huidige, relatief ronde GLC. Dat hij ook wat forser oogt, is geen toeval. De GLC groeit namelijk wat, om meer afstand te nemen van de GLB.

Uiteraard zal er voor degenen die het allemaal te hoekig vinden ook weer een GLC Coupé komen. De GLC met schuin aflopende daklijn heeft zich alleen nog niet buiten gewaagd voor zover we weten, dikke kans dus dat die weer wat later op de markt komt dan de reguliere GLC. We zetten in op een onthulling ver in 2021, met de marktintroductie mogelijk pas in 2022. Reken maar dat elektrificatie een grote rol speelt onder de motorkap en in de aandrijflijn.

Overigens is er ook goed nieuws voor wie volledig elektrisch wil rijden, want op den duur krijgt de EQC ook een opvolger. Die is nog enigszins in nevelen gehuld. Waarschijnlijk neemt die meer afstand van de GLC dan nu en staat hij op een andere specifiek voor BEV's bedoelde basis.