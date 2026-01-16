De ene autofabrikant doet zijn uiterste best om een zo praktisch mogelijke auto voor zo min mogelijk geld in de markt te zetten, de ander zoekt het hogerop. Dan is er Apollo. Dat verkoopt doodleuk een hyperexoot die 3 miljoen euro kost.

Maak kennis met de opvolger van de Apollo Intesa Emozione (IE), de van zichzelf al knotsgekke superexoot van de Duitse automobiel Apollo Automobil. Die Apollo IE krijgt nu en nóg heftigere opvolger. Dit is de Apollo Evo, de productieversie van de vier jaar geleden al als Project Evo getoonde voorbode. De Apollo Evo verschilt op een belangrijk aspect van de IE. Hij heeft het automobiele equivalent van een enkelband en mag enkel op circuits vrij bewegen. Hij is dus niet straatlegaal.

Puur circuitspeelgoed dus, en daarvoor betaal je een stevige prijs; de Apollo Evo kost een schrikbarende 3 miljoen euro. Er komen slechts tien exemplaren van. De Apollo Evo ziet eruit alsof je moet oppassen als je er langs loopt. Voor je het weet krijg je een scherpe punt in je oog. De hypercar is vrijwel volledig opgebouwd uit materialen als aluminium en koolstofvezel.

Net als de Apollo IE heeft de Apollo Evo een 6.3 V12 van Ferrari, een machine die ook in de Ferrari FF, F12, LaFerrari, F12 TDF en GTC4 Lusso dienst heeft gedaan. Hij is 800 pk sterk en stuurt zijn krachten via een sequentiële zesbak naar de achterwielen. Het 1.300 kilo wegende gevaarte is 4,78 meter lang, 1,28 meter laag en is in staat om vanuit stilstand in 2,7 seconden de 100 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid ligt op 325 km/h. Het heftige vleugelwerk is goed voor meer dan 1.350 kilo aan neerwaartse druk. Samen met een hydraulische achtervleugel, heftig sloffen en push-rod-ophanging moet dat garanderen dat de Evo in bochten tot wel 2G aankan voordat hij grip verliest.

Wie zijn of haar 3 miljoen al van de bank heeft gehaald, moeten we teleurstellen. Die vanafprijs is exclusief lokale belastingen. Oei.