Daimler investeert mee in beursgang Chinese accubouwer

Het moederbedrijf van Mercedes-Benz en het Chinees-Amerikaanse Farasis Energy sloten krap een jaar geleden een deal voor de levering van accucellen. Mercedes-Benz, dat hard op weg is om het volledig elektrische EQ-label flink uit te breiden, is van Farasis afhankelijk voor de aanvoer van lithium-ionaccu's. Nu Farasis voor omgerekend € 437,5 miljoen naar de beurs hoopt te gaan, haakt Daimler aan als mede-investeerder bij deze primaire emissie, zo meldt Reuters. Voor welk bedrag Daimler zich wil inkopen, is nog niet bekend. De investering moet volgens anonieme bronnen vanuit Daimler ook nog goedgekeurd worden.

Eerder werd al bekend dat Farasis, dat ook al een Duits hoofdkantoor heeft, een fabriek in Duitsland bouwt voor de productie van de accu's. Daarvoor deed Farasis al een investering van een slordige € 600 miljoen. De daar geproduceerde accu's worden door Mercedes in Kamens, Sindelfingen en in Brühl samengevoegd in accupakketten voor haar elektrische modellen. Ook in China en in de VS heeft Daimler dergelijke 'accufabrieken' staan, waar de technologie van Farasis geprepareerd wordt voor gebruik in auto's.