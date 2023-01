Dacia steekt de draak met BMW en levert warmwaterkruik

Begin 2022 opende Dacia in het Verenigd Koninkrijk een anti-wasstraat: de Mud Wash. In de Mud Wash kon je je Duster ongegeneerd laten onderblubberen met modder. Daarmee deed de Britse Dacia-importeur een ludieke poging om eigenaren van een vierwielaangedreven Dacia aan te moedigen om het Verenigd Koninkrijk ook naast de gebaande paden te verkennen. Ook in 2023 laat Dacia UK weer op eigenwijze wijze van zich horen.

Dacia UK geeft in het Verenigd Koninkrijk warmwaterkruiken weg aan auto-eigenaren die het met Dacia eens zijn dat een abonnement afsluiten om van functies gebruik te maken die in de auto zitten, vermeden moet worden. Dacia spreekt zich daarmee duidelijk uit tegen merken als BMW, dat in sommige markten de mogelijkheid om gebruik te maken van bijvoorbeeld je stoelverwarming onderbrengt in een abonnement. "Dacia schuwt de trend in de autobranche om via abonnementen toegang te krijgen tot functies die in de auto zijn ingebouwd", schrijft Dacia UK. "Of consumenten stoelverwarming nou als essentieel beschouwen of niet, wij streven naar een probleemloze ervaring en dat betekent dat we consumenten alleen vragen om een knop in te drukken om er gebruik van te maken." Klare taal.

Tussen 1 en 2 februari kunnen mensen gratis een Heated Seat Saviour ophalen. De Heated Seat Saviour is niets meer dan een warmwaterkruik. Wie een kruikje heeft bemachtigd, kan hem met de door Dacia meegeleverde instructies veilig vullen en op de autostoel plaatsen alvorens achter het stuur te kruipen. Zo heb je toch voorverwarmde stoelen, aldus Dacia.