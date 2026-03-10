Dacia doet met de Bigster goede zaken in Europa. Dat geeft het merk voldoende zelfvertrouwen om in het segment van de compacte middenklassers een tweede model te gaan voeren. Dit is de Dacia Striker!

Highlights Dacia Striker

Na de Bigster de tweede C-segmenter van Dacia

Langer, lager en naar verwachting dynamischer dan Bigster

Bekende techniek en waarschijnlijk vanaf zo'n €30.000 à 32.000

Dacia gaat als een tierelier. De Dacia Sandero is sinds 2017 onder particuliere kopers de absolute nummer één van Europa en mocht zich in 2025 voor de tweede keer de bestverkochte auto van ons werelddeel noemen. Ook de Duster is al jaren een schot in de roos en in het C-segment mocht diens grote broer zich in de tweede helft van dit jaar de onder particulieren populairste SUV noemen. Wat doe je dan als Dacia zijnde? Precies: je borduurt voort op het kakelverse succes in het C-segment. Dat doet Dacia met dit dynamischer gelijnde alternatief voor de Bigster: de Dacia Striker.

Veel weten we nog niet over de Dacia Striker. Met wat we kunnrn hem in ieder geval al goed plaatsen. De Striker houdt in zekere zin het midden tussen een stationwagon en een SUV en dus mogen de Roemenen hem met recht een cross-over noemen. Het is immers een mengelmoesje van meerdere carrosserievormen. De Striker is 4,62 meter lang en is daarmee vijf centimeter langer dan de Bigster. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Striker net als de Sandero, Duster, Bigster en de in Nederland niet leverbare Renault Boreal op het CMF-B LS-platform staat. Dat is een iets vereenvoudigde variant van de CMF-B-basis waarop onder meer de Renault Clio, Captur en Symbioz tronen. De Dacia-prijs moet ten slotte ergens vandaan komen.

Design Dacia Striker

Met name aan de voorzijde is de Striker direct als Dacia herkenbaar. De hoekiger designtaal die op de huidige Duster werd geïntroduceerd en die ook de Bigster siert, komt tot uiting in no-nonsense bumperwerk met een handjevol vouwen en een rechte grille met bescheiden zilverkleurige sierelementen. Centraal erin het Dacia-logo en aan weerszijden ervan koplampen met in de bovenzijde een opgebroken stukje led-dagrijverlichting. Het is opvallend dat Dacia een verticale uitloper aan de koplamp heeft toegevoegd. Ook daarin zien we een stukje led-dagrijverlichting. Soortgelijke verlichting zien we aan de achterzijde. Daarnaast plakt Renault een verticaal led-element onder de verder horizontaal georiënteerde achterlichten. De achterlichten zijn aan elkaar geknoopt via een zwart kunststof element waarin de merknaam staat uitgeschreven. Hoe ruim de bagageruimte is die zich achter de achterklep schuilhoudt, weten we nog niet.

Dat de Striker een technisch neefje van de Bigster is en dus veel met die SUV deelt, betekent niet dat Dacia het zich er gemakkelijk vanaf heeft gemaakt. Carrosseriedelen als motorkap, portieren, voor- en achterschermen zijn niet één op één met die van de Bigster uitwisselbaar. Zelfs de vorm van het derde zijruitje komt niet overeen met die van de Bigster, al zijn er visuele overeenkomsten.

Naar verwachting vanaf zo'n €30.000 à 32.000

Dat de Striker langer en volgens het merk dynamischer is dan de Bigster, lijkt niet per definitie te betekenen dat hij duurder wordt. Een Nederlandse vanafprijs hebben we nog niet, maar we weten dat de Striker in Frankrijk 'minder dan €25.000' gaat kosten. Dat betekent in de praktijk een vanafprijs van pak hem beet €24.990. De vanafprijs van de Bigster in Frankrijk is precies €24.990. De Franse vanafprijs is niet direct naar een Nederlandse te vertalen. We kennen hier immers iets prijsopdrijvends als bpm. Wel is het indicatief voor de positionering. We verwachten dan ook dat de Dacia Striker niet noemenswaardig duurder of goedkoper wordt dan de Bigster. Die is er in Nederland vanaf €31.600.

De Dacia Striker komt als hybride met en zonder vierwielaandrijving én er verschijnt een variant die lpg-lust. De Bigster is er als 140 pk sterke mild-hybride (met en zonder lpg), als 150 pk sterke hybrid-G met vierwielaandrijving (lpg) én als 155 pk sterke Hybrid 155 zonder vierwielaandrijving en zonder voorliefde voor autogas.

Uitgebreide technische specificaties volgen in juni als Dacia de Striker in zijn geheel presenteert. Dan kunnen we je niet alleen meer vertellen over wat zich onder het plaatwerk schuilhoudt, maar ook over wat achter de portieren zichtbaar is. Het interieur van de Striker hebben we immers ook nog niet gezien. Op naar juni!