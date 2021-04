Dacia Spring - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een nieuwe EV kopen voor onder de € 20.000? Dat kon je tot voor kort wel vergeten. De Renault Twingo Electric kwam aardig in de buurt , maar de Dacia Spring is de eerste EV van de gevestigde merken die onder die grens duikt. Moet je voor dat geld heel veel concessies doen op het gebied van uitrusting, of valt het allemaal wel mee? Tijd om de configurator van Dacia er eens bij te pakken.

Dacia Spring Comfort

€ 17.890

Dacia houdt het in de eerste plaats overzichtelijk, want de Spring is slechts te verkrijgen met één aandrijflijn. Het accupakket heeft een capaciteit van 27,4 kWh en voorziet een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor van stroom. Waar EV's meestal bekend staan om hun snelle sprints, gaat die vlieger bij de Spring niet op. De Dacia doet er 19,1 seconden over om de 100 km/h aan te tikken en bij 125 km/h is de koek op. De WLTP-actieradius bedraagt 230 kilometer. Standaard levert Dacia een Type 2-laadkabel voor de wallbox en publiek gebruik mee. Dan bedraagt de maximale laadsnelheid 7,4 kW. Een snellader is optioneel, maar daarover later meer.

Het is dus niet mogelijk om een variant te bestellen met betere prestaties of een grotere accucapaciteit. Vergeleken met de Twingo Electric is de Spring met zijn lengte van 3,73 meter 14 centimeter langer, maar moet hij het wel met bijna de helft van het vermogen doen. De actieradius van de Spring is dan in theorie wel weer iets beter dan die van de Twingo. Het prijsverschil tussen de basisuitvoeringen van beide auto's bedraagt overigens € 2.700, uiteraard in het voordeel van de Spring.

Crossover-achtig

Vanbuiten lijkt het haast alsof de Spring klaar is voor het ruigere werk. Dat komt met name doordat hij wat hoger op de wielen staat dan een reguliere hatchback en ook de plastic spatborden en -bumpers dragen daaraan bij. Heel veel verder dan de stadsjungle zal de gemiddelde Spring echter niet komen. Verdere aankleding zit onderaan de deuren: een extra zwart vlak met daarop de aanduiding 'electric' en daarnaast beschikt de Spring over dakrails in zwart plastic met een zilverkleurig inzetstuk. Standaard spuit Dacia 'm in de kleur 'Blanc Kaolin', optioneel kun je voor € 595 nog kiezen uit de drie kleuren 'Bleu Cenote', 'Rouge Goji' en 'Gris Lightning'. Qua wielen is de keuze beperkt tot de afgebeelde 14-inch stalen exemplaren, maar door de vorm van de wieldoppen lijkt het haast alsof er lichtmetaal onder de auto zit.

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is standaard. Verder heeft de Dacia Spring led-dagrijverlichting vóór, maar het dimlicht is halogeen. Aan de achterzijde zien we dezelfde Y-vormige lichtsignatuur als op de Sandero, al zijn de achterlichten van de Spring wel anders vormgegeven. De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar, maar inklappen moet je handmatig doen. Enige vorm van parkeerhulp is overigens ook niet aanwezig op de Comfort, dus je moet bij het parkeren vertrouwen op je eigen inzicht.

Niet bijzonder spartaans

In het interieur is het op de blauwe accenten op het dashboard en de lichte stukken bekleding op de stoelen na vooral soberheid en zwart plastic dat de klok slaat. Dat betekent echter niet dat je in de Spring gespeend bent van iedere vorm van comfort. Zo is handbediende airconditioning standaard aanwezig en zijn de ramen rondom elektrisch bedienbaar. Overigens kun je via de 'My Dacia App' de Spring ook voorconditioneren en de laadstatus bijhouden. De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar, het stuur is gefixeerd. Op het dashboard zit voor de bestuurder een LCD-scherm voor zaken als de actieradius en de snelheid, met links daarnaast een grote indicator die laat zien hoeveel vermogen je aanspreekt en rechts een meter die de resterende capaciteit van de accu weergeeft. In zijn basistrim heeft de Spring geen navigatiescherm, maar wel een DAB+-radio met Bluetooth-connectiviteit.

Een aantal functies van die radio zijn via het stuur te bedienen. Daar zitten ook de knoppen voor de snelheidsbegrenzer, cruisecontrol is niet aanwezig op de Spring. Op het gebied van actieve veiligheidssystemen beschikt de EV over Active Emergency Braking. Uiteraard zijn de wettelijk verplichte zaken als ABS, ESP, een bandenspanningscontrolesysteem en een automatische noodoproep bij een ongeval (eCall) ook aan boord. Opties zijn nauwelijks leverbaar. De enige zaken die je kunt bijbestellen zijn een volwaardig reservewiel à € 145 en een 'noodlaadkabel' voor in het stopcontact voor € 395.

Wel kun je kiezen voor een hoger uitrustingsniveau: de Comfort Plus. Deze variant kost exact € 1.000 meer dan de Comfort en biedt in ruil daarvoor het multimediasysteem 'Media Nav DAB+' met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto, een achteruitrijcamera en het 'Orange Pack', dat zowel het interieur als het exterieur opleukt met oranje accenten. Overigens kun je pas vanaf dit uitrustingsniveau opteren voor de DC-lader met een laadvermogen van 30 kW. Deze kent een meerprijs van € 495. Om te kunnen snelladen moet je dus in totaal € 1.495 optellen bovenop de vanafprijs van de Spring. Daarmee blijft hij met een totaalprijs van € 19.385 echter nog keurig onder de 20 mille.