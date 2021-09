Dacia Jogger straks ook als hybride

Budgetmerk Dacia is er tot nu toe in geslaagd om het zonder elektrificatie te doen, wat uiteraard vooral een kostenkwestie is. Uiteindelijk zal echter ook het Roemeense merk eraan moeten geloven en we weten inmiddels dat dat moment voor 2023 op de planning staat. Het gaat om een hybride variant van de Jogger, de bijzonder ruime, MPV-achtige stationwagon die eerder vanmorgen werd gepresenteerd.

Hoewel er nog geen concrete verbruiks- of prestatiecijfers zijn, doet Dacia niet geheimzinnig over zijn eerste hybride. Zo weten we nu al dat het model de aandrijflijn krijgt die ook in onder meer de Renault Clio E-Tech dienst doet. Het gaat dus om de stekkerloze variant van Renaults bijzondere hybridetechniek. Een atmosferische 1.6 wordt daarbij gecombineerd met een viertraps automaat met rechte vertanding en zonder koppeling of koppelomvormer. De elektrische ondersteuning komt van twee elektromotoren, waarvan een exemplaar ook weer twee verzetten heeft. Het accupakket heeft een capaciteit van 1,2 kWh en het motorvermogen komt op of rond 140 pk uit.

Volgens Dacia is de Jogger Hybrid (die naam moet nog worden bevestigd) tot wel 40 procent zuiniger dan een gelijkwaardige benzineauto. Ook stelt het merk dat de Jogger met deze aandrijflijn tot 80 procent van de tijd elektrisch kan rijden. Dat haalden wij met de Clio en Arakan niet, maar aardig zuinig moet zo’n Jogger Hybrid wel zijn. Bovendien gaan de extra aandrijfcomponenten volgens Dacia niet ten koste van het ruimte-aanbod en is de auto dankzij 140 pk en een automaat ongetwijfeld vlotter en comfortabeler dan een Jogger op benzine of lpg.