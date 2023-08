Dacia Jogger: achterkleptent en slaappakket in de verkoop

Eerder dit jaar presenteerde Dacia een uitgebreide accessoiresgids voor de Dacia Jogger. Er zou een tent op de markt komen die je over de achterklep van je Dacia heen kunt spannen én het merk zou met een pakket komen waarmee je je Dacia kunt omtoveren tot slaapkamer. Welnu; die spullen biedt Dacia inmiddels daadwerkelijk te koop aan.

We beginnen met het 'slaappakket', zoals Dacia het noemt. Dat bestaat uit een houten opbergkist met een inhoud van 220 liter, waarbovenop een uitklapbaar matras rust. Die kun je met behulp van meegeleverde houten panelen over een neergeklapte tweede zitrij positioneren, zodat een matras van 190 cm lang en 130 cm breed ontstaat - in principe groot genoeg om met twee personen op te slapen. Het slaappakket heeft een totaalgewicht van 45 kg en staat voor €2.000,50 in Dacia's accessoireslijst voor de Jogger. Je kunt er een achtdelige mattenset bij kopen die alle ruiten van de Jogger kan verduisteren. Die kost €202.

Wil je na een nachtje slapen in je Dacia uit bed kunnen stappen zonder meteen in de buitenlucht te staan? Dan biedt Dacia de 'achtertent', waarin desgewenst ook nog eens drie personen zouden moeten kunnen slapen. Die plaats je over de geopende achterklep van de Jogger en verbindt zo een extra slaapruimte enerzijds aan de auto en anderzijds aan een luifel met een opening naar buiten. De tent past na het inpakken precies in de houten opbergkist van het slaappakket, vermeldt Dacia. Wat-ie dan kost? €657,50.

Verder biedt Dacia nog items als een koelbox die je op de achterbank kunt vastzetten met een gordel en allerlei accessoires die je zou verwachten in een accessoiresgids, zoals dakdragers, dakkoffers en fietsendragers. Alles is online te bestellen en toepasbaar op elke uitvoering van de Jogger, maar we kunnen ons zo voorstellen dat het merk het slaappakket en de achterkleptent in een niet al te grote oplage produceert. Slaap er als je geïnteresseerd bent dus niet té veel nachtjes over. Bonne nuit!