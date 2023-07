Dacia gaat meedoen aan Dakar

Dacia profileert zich als een merk waarmee je avonturen naast het asfalt lunt beleven. In de praktijk vind je de Duster voornamelijk op verharde wegen. Toch gaat Dacia zich meer dan ooit bemoeien met een échte offroadwereld. En niet zomaar een. In 2025 gaat Dacia van start in de roemruchte Dakar-rally.

Dacia meldt dat het in 2025 met een fabrieksteam meedoet aan 'Le Dakar'. Dacia heeft zijn zinnen gezet op deelname in de T+-categorie. Daarvoor trommelt het niet de minste coureurs op. Dacia heeft de Spaanse Cristina Gutiérrez - die in 2021 als tweede vrouw ooit een etappe in de Dakar Rally won - én negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb bereid gevonden in 2025 achter het stuur van de Dakar-Dacia's plaats te nemen.

Uitgebreide specificaties over het Roemeense Dakar-wapen houdt Dacia nog even onder de pet. Wel zegt het merk dat de auto op synthetische brandstoffen loopt. Binnenkort laat Dacia het eerste beeld van zijn offroadracer zien. We gaan er vanuit dat het rallymonster uiterlijke gelijkenissen vertoont met de nieuwe Duster. Dacia haakt de Engelse autosport- en engineeringgroep Prodrive aan voor zijn Dakar-avontuur. In 2024 worden de prototypes van de rally-Dacia's - die ook tijdens andere onderdelen van het World Rally Raid Championship in actie komen - getest tijdens de Rallye du Maroc.

Volgens Dacia sluit de Dakar Rally prima aan op zijn pijlers Essential but cool, Robust & Outdoor en Eco-Smart en is het merk net als de illustere Dakar 'uniek en menselijk'. Daar is achter de marketingtafel grondig over nagedacht.