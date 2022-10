Dacia Jogger 140 Hybrid naar Parijs

Sinds de onthulling van de Dacia Jogger weten we al dat deze bijzonder praktische mix tussen stationwagon en MPV er ook als hybride komt. Dat is relatief groot nieuws, omdat Dacia op dit moment nog geen hybrides in het gamma heeft. De hybride Jogger gaat officieel Dacia Jogger 140 Hybrid heten. Hij krijgt de aandrijflijn die bijvoorbeeld ook in de Renault Clio Hybrid 140 (ja, andersom) te vinden is. Dat betekent dat er bijzondere techniek onder de nuchtere Dacia-koets zal schuilgaan, want Renaults hybrides zijn bepaald niet alledaags. Met twee elektromotoren, een mechanische vierbak, twee elektronische verzetten en een atmosferische 1.6 zou de hybride Jogger flink zuiniger en ook vlotter moeten zijn dan de reeds bestaande versies, die uit een 1,0-liter driecilinder 100 of 110 pk leveren.

Eerste Jogger met automaat

Of dat ook betekent dat de hybride het voordeligst is in het gebruik, valt nog te bezien. De Jogger is er immers ook op lpg, net als veel andere Dacia’s. De Jogger 140 Hybrid is echter wel krachtiger. Bovendien wordt de Jogger Hybrid de eerste Jogger met een automaat, wat hem mogelijk voor een nieuwe doelgroep interessant maakt. Exacte specificaties krijgen we op of rond 17 oktober te horen, want dan opent de autoshow van Parijs zijn poorten.

In Parijs schittert op de Dacia-stand niet alleen de hybride Jogger, maar ook de bijzondere Dacia Manifesto Concept. Bovendien zal de hele line-up er verschijnen met een aangepast front met het nieuwe Dacia-logo. Ook neemt Dacia de Duster ‘Mat Edition’ mee, die wort omschreven als ‘een collectors item voor de liefhebbers’. Zet die Mercedes AMG G63-bestelling dus nog maar even ‘on hold’.