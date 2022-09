Dacia Manifesto: rijdende proeftuin

De Dacia Manifesto die je op deze foto's ziet is dan ook geen studiemodel waar je in de toekomst een productieversie van hoeft te verwachten. Het is in feite een rijdende proeftuin die volgens Dacia zijn visie op een stoere, robuuste, betaalbare en milieuvriendelijke auto weerspiegelt.

De Manifesto is een kleine en elektrisch aangedreven offroader, een relatief basaal ogend modelletje zonder portieren en zelfs zonder voorruit. Een achterklep? Vergeet het maar, in plaats daarvan heeft de Manifesto een werkblad dat je tijdens je avonturen naast de gebaande paden kunt inzetten. Handig tijdens het kamperen tussen de struiken. Helemaal handig is de stoelbekleding. Die is afneembaar en is als slaapzak te gebruiken. Daarnaast heeft de Manifesto een uitneemnare batterij dat via een stopcontact tijdens outdooravonturen stroom kan leveren aan apparatuur.

Opvallend is ook het front. Daarin herken je ongetwijfeld Dacia's nieuwe huisstijl, al geldt de enkele koplampunit hier als grotere aandachtstrekker. Deze koplamp is uitneembaar en kan ook dienst doen als zaklantaarn. Je merkt het al, met de Manifesto wil Dacia zijn avontuurlijke kant kracht bijzetten. Derhalve is het complete interieur waterbestendig en dat betekent dat je zand en modder eenvoudig eruit kunt spuiten. Leuk weetje: de Manifesto staat op banden zonder lucht, die volgens Dacia net zo lang mee moeten kunnen gaan als de auto zelf en kennelijk niet slijten.

Grote infotainmentschermen vind je niet in de Manifesto, in plaats daarvan heeft het studiemodel een klein digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard een houder voor je smartphone. Je neemt je eigen infotainment maar mee, is Dacia's devies. De Manifesto is volgestopt met grotendeels gerecyclede kunststof en in het interieur tref je kurk aan.

Concreet?

Allemaal leuk en aardig, maar gaat Dacia nog écht iets met de Manifesto en het concept ervan doen? Ja en nee. Hij gaat zoals gezegd niet in productie, maar Dacia zegt in de toekomst verder te gaan op het gebied van auto's die geschikt zijn voor offroadgebruik. Daarnaast bevestigt het merk dat het vierwielaandrijving blijft aanbieden. In 2023 komen de Roemenen met een kit waarmee je in slechts twee minuten een bed kunt opzetten in de Dacia Jogger. Dacia komt verder met een aan de Jogger te bevestigen tent waarin vier personen kunnen slapen. Dacia zegt het idee dat smartphones als infotainmentsysteem fungeren verder uit te willen breiden. Het laat al een afbeelding zien van een herkenbaar interieur waarin een smartphone het infotainmentscherm vervangt.

Daarnaast geeft Dacia aan meer gerecyclede kunststoffen in zijn auto's toe te passen. Zo moet het aandeel herwonnen plastic in de Duster worden verhoogd naar 20 procent.