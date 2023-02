Dacia Duster - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Dacia Duster van de huidige generatie zit in de herfst van zijn leven. De auto kwam in 2017 op de markt, dus zal het niet lang meer duren voor we lucht krijgen van hoe de derde generatie eruit komt te zien. Vooralsnog is de tweede Duster echter nog gewoon te bestellen, en wel voor vanaf €22.250. Voor dat geld krijg je de compacte cross-over in 'Essential'-uitvoering, maar of al het essentiële daar ook op zit?

Dacia Duster Essential, €22.250

Dacia's slogan luidt anno 2023 'gewoon goed'. In dat licht verwacht je dat je ook bij het bestellen van de instapper voldoende uitrusting meekrijgt om - naar moderne maatstaven - acceptabel comfortabel en veilig van A naar B te komen. De instapper schept met de naam Essential in ieder geval geen al te hoge verwachtingen, maar kent dan ook een vrij vriendelijke vraagprijs. De concurrentie van eenzelfde snit kost bij merken als Volkswagen en Renault altijd duizenden euro's meer, maar ook bij Hyundai en Kia betaal je voor een Bayon of Stonic meer dan de €22.250 die Dacia van je vraagt voor een opgehoogde B-segmenter met vijf deuren.

Die oogt overigens lang niet zo suf als de Duster die we ruim tien jaar geleden leerden kennen. Al helemaal sinds de relatief recente kleine facelift, waarbij de Duster de Dacia-grille-nieuwe-stijl kreeg aangemeten, komt de cross-over best stoer voor de dag. De altijd aanwezige led-dagrijlichten helpen daarbij, evenals de wat utilitair aandoende zwarte spiegelkappen en handgrepen. Aan laatstgenoemde herken je de instapper, want bij de twee hogere uitrustingsniveaus zijn ze altijd in de kleur van de carrosserie gespoten.

Alleen met de driecilinder 'op gas'

Ben je gecharmeerd van dat utilitaire, dan is er qua motorisering wel weinig te kiezen. Een Essential is alleen leverbaar met de 100 pk sterke 1-liter driecilinder die zowel benzine als gas lust. Wat daarbij opvalt, is dat de Dacia - volgens de opgaven - potenter is wanneer hij op gas loopt. Een 0 tot 100 duurt dan 13,8 seconden, bij het verstoken van benzine 1,3 tellen langer. De topsnelheid ligt hoe dan ook net even onder de 170 kilometer per uur en de auto heeft zes versnellingen.

Wie meer geld te besteden heeft, kan bij de hogere uitrustingsniveaus ook kiezen voor potentere motoren en vierwielaandrijving. Ook daar vinden we iets opvallends. Welke je ook kiest; de remmen, banden en benzinetank zijn altijd even groot. Omdat de 1,0-liter óók een 61 liter lpg-tank aan boord heeft, kent die motorversie dus wel mooi veruit de grootste actieradius. Dat terwijl de bagageruimte altijd een royale 478 liter meet, of er nou een gastank aanwezig is of niet.

Dacia Duster: kleuren

Een Dacia Duster van €22.250 gaat gehuld in een witte unilak en staat op 16-inch stalen wielen. De metallic lak-opties vergen een meerprijs van €600, voor andere wielen hoef je bij de Essential niet aan te kloppen. Die behoren af-fabriek niet tot de mogelijkheden. Ook voor de aankleding van de binnenkant biedt de instapper niks te kiezen. De stoelen gaan gehuld in een zwart-grijze stof en het dashboard is - op de omlijsting van de ventilatieroosters na - wars van contrasterende materialen of andersoortige frivoliteiten.

Om bij het utilitaire van de buitenzijde aan te sluiten, vinden we binnenin een uit de kluiten gewassen handgreep voor de manueel bediende handrem, simpele analoge tellers, pieletjes voor het verstellen van de zijspiegels en raamslingers aan de achterportieren. Opvallend afwezig is een touchscreen op de middenconsole. Allerhande rijmodi, instellingsmogelijkheden of bijvoorbeeld een navigatiefunctie heeft de Duster namelijk niet, al is je eigen muziek selecteren middels bluetooth of de usb- of aux-poort wel gewoon mogelijk.

Doorsparen is het devies

Let in de zomer wel even op dat je geen muziek aanzet waarvan je hartslag flink versnelt, want bij gebrek aan een airco is het bij hoge buitentemperaturen aan te raden vooral kalm te blijven. De basis-Duster doet anderszins ook weinig moeite om het je gerieflijk te maken, want rijhulpsystemen zijn 'm compleet vreemd. Ook een cruisecontrol zit er niet op, al is een snelheidsbegrenzer wél van de partij. Dat zien we niet vaak.

Al met al kunnen we in het geval van de basisuitrusting van de Duster concluderen dat 'gewoon goed' een tikje vergezocht is. De vanafprijs ligt - ook gezien de prima motorisering - weliswaar laag, maar er zit ook wel érg weinig op. Aan de buitenkant resulteert dat in een sympathiek aangezicht, maar het is nog maar de vraag hoeveel sympathie de berijder weet op te brengen na een lange rit in deze naar hedendaagse maatstaven ongekend kale auto.

Even doorsparen voor stap twee (uitvoeringsniveau Expression) is aan te raden. Of die er met zijn meegespoten handgrepen, zilverkleurige spiegelkappen en lichtmetalen wielen leuker uitziet, is aan jou. Heel relevant is dat echter niet, want voor een meerprijs van slechts €1.700 krijg je een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, elektrisch bedienbare achterste zijruiten, cruisecontrol, airco, Apple Carplay en Android Auto, mistlampen vóór, parkeersensoren achter én hoogwaardiger stoelbekleding.

Niemand zal zó veel meer voor zo weinig extra laten liggen omwille van de charme van een paar zwarte delen en stalen wieltjes, waardoor we verwachten die vrijwel nooit terug te zien. Dat is best jammer, dus neem ter compensatie vooral een kleurtje á €600. Dan heb je voor een €24.550 best een leuk totaalpakket.