Dacia Duster Pick-Up: praktisch met kleine open laadbak

Opengeknipt en afgewerkt

Dacia Duster Pick-Up
Lars Krijgsman

Altijd al een Dacia Duster met open laadbak gewild? Dan hoef je nu niet meer af te reizen naar Zuid-Amerika, want ook in Europa is er nu een Dacia Duster Pick-Up!

Ongetwijfeld hebben legio Dacia-liefhebbers de laatste jaren zo nu en dan met ingewikkelde gevoelens in de onderbuik naar de Zuid-Amerikaanse automarkt gekeken. Renault verkoopt er namelijk al jaren een variant van de Dacia Duster met vier portieren en een behoorlijk bruikbare open laadbak. Die aanvankelijk Duster Oroch en later eenvoudigweg Oroch geheten Renault – de merknaam Dacia wordt in Zuid-Amerika niet gevoerd – is nooit naar Europa gekomen. In thuisland Roemenië introduceert Dacia nu een goedmakertje: de Dacia Duster Pick-up, uiteraard op basis van de huidige generatie Duster.

De Dacia Duster Pick-Up is in tegenstelling tot de Duster Oroch/Oroch niet langer dan de Duster waarmee hij zijn laadbak deelt. De wagenlengte is met 4,35 meter dan ook gelijk aan die van de reguliere Duster. De laadbak is 1,05 meter diep en exact één meter breed. Het laadvermogen van de Duster Pick-Up is vastgesteld op 430 kilo.

In Roemenië komt de Duster Pick-Up op de markt met een vanafprijs van zo'n €26.000, exclusief lokale belastingen. Er valt nog heel wat te kiezen. Zo verschijnt de Duster Pick-Up als 130 pk sterke mild-hybride met vierwielaandrijving én als Hybrid 140 met voorwielaandrijving op de markt. Beide varianten vallen te combineren met de uitvoeringen Expression, Extreme en Journey. Hoewel Dacia de Duster Pick-Up in Roemenië via de officiële verkoopkanalen voert, is de nieuwe carrosserievariant ontwikkeld in samenwerking met de Roemeense carrosseriebouwer Romturingia. Dat bedrijf heeft al eerder de zaag in de Duster gezet.

We verwachten de Dacia Duster Pick-Up niet in de Nederlandse showrooms. Is dat een gemis?

Dacia Dacia Duster Bestelauto's

