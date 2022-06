Dacia Bigster wordt woensdag waarschijnlijk onthuld

Komende woensdag is een belangrijke dag voor Dacia. Dan toont het merk zo goed als zeker de 'Bigster', een nieuwe SUV die boven de Duster in het gamma komt.

Dacia deelt een mysterieuze teaser met daarbij de aankondiging dat er komende woensdagochtend om 10.00 uur 's ochtends iets gaat gebeuren. We zien enkel een detail van wat haast wel de grille van de Dacia Bigster moet zijn, dus dan is duidelijk wat we kunnen verwachten. De grotere broer van de Dacia Duster wordt waarschijnlijk eindelijk gepresenteerd.

Alweer bijna anderhalf jaar geleden verraste Dacia de wereld met de Bigster Concept. Een behoorlijk hoekig vormgegeven SUV, flink forser dan de Dacia Duster. De Dacia Bigster Concept was om precies te zijn 28 centimeter langer dan de Duster. Enkele maanden later, in mei 2021, kon AutoWeek je de productieversie al laten zien aan de hand van patenttekeningen. Het heeft even mogen duren, maar nu lijkt Dacia er dus zelf ook klaar voor om de Bigster te laten zien, al is het nog niet helemaal zeker of de productieversie ook werkelijk Bigster heet. De Roemenen blijven voor het uiterlijk in ieder geval behoorlijk trouw aan de conceptversie.

De Dacia 'Bigster' troont op het CMF-B-platform van moederbedrijf Renault en dus is-ie niet alleen aan de Sandero en de Logan verwant, maar ook aan onder meer de Renault Captur. De Captur is er natuurlijk ook met de hybride E-Tech-aandrijflijn en de verwachting is dat de Dacia die - naast de bekende benzinemotoren - ook krijgt. Overigens zit die aandrijflijn ook in het vat voor de Sandero (en Logan). Een 1.6 viercilinder werkt daarbij samen met een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 140 pk.