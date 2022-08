Czinger Hyper GT: ruim 1.200 pk en vleugeldeuren

Czinger kennen we tot op heden vooral van de absurd snelle 21C. Een hybride hypercar met een enorm vermogen op een relatief laag gewicht. Dat Czinger daarmee een bloedsnel monster in huis heeft, werd een jaar geleden wel duidelijk. Toen klokte de 21C een nieuw ronderecord op Laguna Seca. Echt praktisch is de 21C alleen niet, want het is tweezitter met de twee stoelen achter elkaar. Een beetje zoals in een gevechtsvliegtuig. In februari 2021 dook AutoWeek echter patentschetsen op van een coupé die waarschijnlijk zou opdrogen als een model van Czinger. Dat is nu inderdaad het geval: tijdens Monterey Car Week presenteert Czinger die auto als Hyper GT.

De Czinger Hyper GT lijkt in vrijwel niets op de 21C, althans, qua uiterlijk. De flitsend gelijnde GT met twee vleugeldeuren heeft namelijk wel dezelfde aandrijflijn als de 21C. Bij het Britse Autocar lezen we dat die net zo krachtig is in de Hyper GT als in de 21C. Dat betekent dat er ruim 1.250 pk vermogen voorhanden is. Dat is te danken aan een 2,88-liter V8 die tot 11.000 tpm doortrekt en de achterwielen aandrijft, met daarbij twee elektromotoren die de voorwielen aandrijven. In de 1.240 kilo zware 21C is dat goed voor een 0-100 km/h-tijd van slechts 1,9 seconden en een topsnelheid van 452 km/h. De Hyper GT is logischerwijs wat zwaarder en dus iets langzamer, alleen geeft Czinger nog geen cijfers vrij.

De Czinger Hyper GT moet het model worden waar Czinger de grotere verkoopaantallen vandaan haalt. Het bedrijf zou inzetten op een productie van 1.000 stuks op jaarbasis, tegen een prijs van tegen de €1 miljoen. Op een later moment maken de Amerikanen meer bekend over de Hyper GT.