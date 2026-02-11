Sportieve topversie Leapmotor B05 is opmerkelijk bescheiden

De Leapmotor B05 komt dit jaar naar Nederland. Er bestaat straks ook een sportieve topversie van, maar voor een elektrische hothatch is die vrij bescheiden gemotoriseerd.

Leapmotor startte zijn Europese en dus ook Nederlandse avontuur met de Leapmotor T03. Daar kwam later de C10 en onlangs de B10 bij. Beide SUV's zijn er inmiddels niet alleen als EV, maar ook als plug-in hybride. Leapmotor brengt dit jaar een nieuwe compacte cross-over en een nieuwe hatchback naar Europa: de B03X en de B05, modellen die in China achtereenvolgens A10 en Lafa 5 heten. In zijn thuisland kondigde Leapmotor van die hatchback al een sportieve versie aan en AutoWeek kan je daar nu meer over vertellen.

De reguliere versie van de Leapmotor B05 krijgt een 218 pk sterke elektromotor en een 56,2 kWh of 67,1 kWh accu. De topversie gaat daar wat pk's betreft overheen, maar Leapmotor houdt het relatief bescheiden. We hebben foto's en de eerste specificaties van de sportievere Leapmotor B05 opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Daaruit blijkt dat die 245 pk sterk is en daarmee slechts 28 pk meer op de been brengt dan de reguliere variant. Geen 435 pk zoals een MG 4 X-Power heeft en al helemaal geen 650 pk zoals de Hyundai Ioniq 5 N. De topsnelheid van de 1.750 kilo zware B05 is afgeregeld op 170 km/h.