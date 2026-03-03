Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Eerste reeks Cupra Raval al uitverkocht - goedkoopste van nieuwe lading vanaf €32.990

Échte instapper van zo'n €26.000 blijft op 't menu

Cupra Raval
Lars Krijgsman

De Cupra Raval krijgt in Nederland een vanafprijs van zo'n €26.000, al zullen de eerste varianten die je in Nederland kunt bestellen duurdere introductieversies zijn. Die duurdere introductieversies worden nog voordat ze er zijn nog iets duurder.

Het duurt niet lang meer voordat Cupra met de Raval zijn misschien wel belangrijkste nieuwe model in jaren presenteert. De Cupra Raval is een compacte elektrische hatchback die je kunt zien als het meer temperamentvolle neefje van de aanstaande Volkswagen ID Polo. De Raval moet op termijn een vanafprijs van zo'n €26.000 krijgen, al staat de Raval niet van meet af aan met zo'n vanafprijs in de orderboeken. Het Nederlandse avontuur start namelijk met drie introductieversies. Nog voordat de Cupra Raval er is, is de prijs van de goedkoopste Cupra Raval First Edition iets hoger dan voorheen. Dat zit zo.

In december kon AutoWeek je exclusief indicatieprijzen van de First Editions geven. De voordeligste daarvan heet Cupra Raval Business First Edition en heeft een 210 pk en 290 Nm sterke elektromotor. Zijn 56 kWh accu moet hem een elektrisch bereik van zo'n 450 kilometer opleveren. De verwachte fiscale vanafprijs van die variant - dus exclusief kosten rijklaarmaken - bedroeg €30.775. Dat bedrag was voor een eerste reeks net even aantrekkelijker geprijsde Cupra's Raval. Die reeks is al uitverkocht, met als gevolg dat nu de 'normale' prijs gaat gelden. Die ligt €1.000 hoger.

Het resultaat: de verwachte fiscale vanafprijs van de Cupra Raval Business First Edition bedraagt nu €31.775 . Tellen we daar de rijklaarmaakkosten van zo'n €1.200 op en ronden we dat af naar een prijs die eindigt op '990' - zoals Cupra dat graaf ziet - dan zou de Cupra Raval Business First Edition in Nederland dus €32.990 kunnen kosten. Let wel: de échte verwachte instapprijs van zo'n €26.000 die Cupra uiteindelijk op een eenvoudiger gemotoriseerde en uitgeruste variant blijkt, blijft ongewijzigd.

De Cupra Raval Business First Edition heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise control, stoelverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, een verwarmbaar stuurwiel, parkeerpiepers voor en achter, een achteruitrijcamera en een inductielader. Hier lees je meer over de smaken waarin de Cupra Raval zijn Nederlandse debuut beleeft.

Voorlopige prijzen Cupra Raval

VersieVermogenIndicatieve fiscale prijsGeschatte vanafprijs*
Cupra Raval??€25.990
Cupra Raval Business First Edition210 pk€31.775€32.990
Cupra Raval Performance First Edition210 pk€33.775€34.990
Cupra Raval VZ Rebel226 pk€36.775€37.990

* geschat door AutoWeek

Plaats een reactie
Cupra Cupra Raval Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Cupra Raval

Eerste prijzen Cupra Raval zijn meteen van heel dikke versies

Nieuws
Cupra Raval

Cupra Raval krijgt ‘richtprijs’ van 25.000 euro

Cupra Raval

Cupra Raval: sportieve elektrische hatchback klaar voor 2026 [+VIDEO]

Nieuws
Cupra Raval naampresentatie

Cupra Raval wordt op IAA München onthuld, komt begin 2026

Nieuws
Cupra Raval spyshots

Cupra Raval onnodig maar creatief vermomd

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.