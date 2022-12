Cupra Leon - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Bij Seat koop je een Leon voor vanaf €28.150, terwijl bij Cupra datzelfde model - weliswaar met flink meer vermogen uit een plug-in hybride-aandrijflijn - minstens €47.490 kost. Hoe rijk diens standaarduitrusting dan is? In Back to Basics zoeken we het uit.

Cupra Leon VZ Business, €47.490

Hoewel de Seat en Cupra Leon hun koetsen (meervoud, want beide zijn verkrijgbaar als vijfdeurs hatchback en als stationwagon) delen, plaatst de Volkswagen Group ze heel verschillend in de markt. Dat blijkt wel uit de afwijkende vanafprijzen, maar ook uit de motoren. Bij de Seat begint het aanbod bij een 1-liter TSI met 90 pk, terwijl de Cupra alléén met de 245 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn verkrijgbaar is.

Het merk Cupra is ontstaan uit het sportieve label van Seat, dus zijn Cupra's producten hoofdzakelijk gericht op degenen die waarde hechten aan een dynamisch weggedrag en/of voorkomen. Een Cupra Leon is derhalve altijd aangekleed met sportiever bumperwerk, donkergrijze en koperkleurige accenten, led-dagrijverlichting voor- en achter en 19-inch wielen met 235-breed rubber rondom.

De 'VZ Business' geheten instapper is nauwelijks - of zelfs niet - te onderscheiden van de Cupra's Leon in een van de duurdere uitrustingsniveaus, waarvan er vier zijn. Zelfs een gimmick als het Cupra-logo dat de auto op de grond projecteert bij ontgrendeling, is standaard. Metallic lak weer niet: een sportieve Leon die met de hand op de knip is samengesteld, herken je aan een witte unilak. Metallic kost vanaf €800 extra, de voor het relatief verse merk kenmerkende matte lak in blauw of grijs zelfs €2.625.

Na het plaatsnemen in het interieur word je er niet sterk aan herinnerd dat je voor de instapper bent gegaan. Ontgrendelen en starten gaat keyless en je neemt hoe dan ook plaats op sportieve stoelen-met-Cupra-logo's onder een in donker stof gehuld hemeltje. Lederen bekleding is pas standaard vanaf het vierde uitrustingsniveau. Die aankleding komt terug op het dashboard, gepaard met koperkleurige stiksels.

Verwarmbaar stuurwiel

Op dat dashboard vind je altijd een infotainmentscherm met een diameter van 12 inch, waarmee je de klimaatcontrole bedient met automatische airconditioning in drie zones. Het systeem biedt verder toegang tot draadloze Apple CarPlay, Android Auto en een navigatiefunctie. Is je route met behulp daarvan duidelijk, dan maakt adaptieve cruisecontrol het kilometervreten makkelijker. Sturen doe je met een met knoppen bezaaid en zelfs verwarmbaar stuurwiel. Opmerkelijk, want stoelverwarming is pas vanaf het tweede uitrustingsniveau standaard. Parkeren wordt gemakkelijker gemaakt door parkeersensoren achter, al kent de Cupra Leon vanaf het tweede uitrustingsniveau daarbij ook een achteruitrijcamera, sensoren vóór en een 'intelligente parkeerhulp'.

Wat ook opvalt, is dat - op eentje na - álle veiligheidssystemen standaard zijn. Vermoeidheids- en verkeersbordherkenning, lane keeping, noodremsysteem, dodehoeksensor; noem het maar op, en het zit erop. Alleen het uitgebreidere 'lane keeping plus', met een emergency- en travel-assist voor semi-autonome functies, kent de Cupra pas vanaf het derde uitrustingsniveau.

Verder horen onder meer verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, verlichte instaplijsten, vier usb-c-aansluitingen, privacyglas, sfeerverlichting. spraakbediening en zelfs adaptieve dempers tot de standaarduitrusting. Tel daarbij op dat de Spanjaard een potentieel zuinige aandrijflijn (59 km elektrisch bereik volgens WLTP) heeft die naar wens behoorlijke prestaties levert (0-100 in 6,7 seconden), en je weet dat je voor weliswaar dik €47.000 een behoorlijk complete auto koopt. De meerprijs voor de flink ruimere stationwagon is overigens €1.000. Aan jou de keuze!