'Corvette wordt eigen los merk binnen GM en komt met EV's'

General Motors weekt de Corvette-modelnaam los van Chevrolet en gebruikt 'm per 2025 als sub-merk voor performance-georiënteerde elektrische auto's, zo meldt Car and Driver. Nu wisten we al dat er een elektrische Corvette zou komen. Of dat een auto op basis van de huidige C8 Corvette is of een geheel nieuwe, is nog even onduidelijk. Wel meldt de bron waarop Car and Driver zich baseert nu dat er een elektrische sportwagen van Corvette op GM's Ultium-platform komt te staan, maar dat gaat naar alle waarschijnlijkheid over de 'C9'-generatie van de Corvette.

De huidige Corvette komt er binnenkort in ieder geval wél als hybride. Naast de extra snelle Z06-variant en de nog snellere ZR1 (beide met alleen verbrandingsmotoren), lanceert GM op basis van de C8 naar verluidt ook twee (plug-in) hybridemodellen, met twee verschillende hoeveelheden vermogens. Die zouden E-Ray gaan heten. Het zou kunnen dat er uiteindelijk van de huidige Corvette ook een geheel elektrische uitvoering komt, maar wij zetten voor de introductie van een dergelijke variant in op de genoemde elektrische Corvette-sportwagen op basis van GM's Ultium-technologie. Een elektrische 'C9' op een voor Corvette geheel nieuwe basis, dus.

Cross-over en vierdeurs coupé

De sportwagen zal ongetwijfeld de halo car van het 'nieuwe' merk worden, maar er is meer nieuws. Het merk Corvette gaat ook andersoortige auto's bouwen en dat zijn aanvankelijk een vierdeurs coupé en een cross-over. Die krijgen geheel eigen ontwerpen mee en moeten daarmee gemakkelijk herkenbaar zijn als een auto van het nieuwe Corvette. De Amerikanen zetten ermee in op de hogere regionen van de markt qua performance en technologie. Hun EV's krijgen dan ook alles mee waarover Corvette in 2025 denkt te beschikken: bijzonder energiedichte accu's, 350 kW-laden, een 800 v-architectuur, et cetera. Waar de som van die delen toe leidt, zal in aanloop naar 2025 blijken.