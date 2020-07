Coronacrisis toont mogelijke sleutel tot aanpak files

Tijdens de 'intelligente lockdown' was het verkeersaanbod erg laag in Nederland. Inmiddels neemt de drukte op de wegen al een tijdje weer toe, al blijken forensen het toch anders aan te pakken dan voorheen. Flitsmeister keek voor BNR naar de bewegingen van de appgebruikers en kwamen tot de conclusie dat de traditionele ochtendspits is afgenomen. Van de weggebruikers rijdt 4 procent minder in de traditionele ochtendspitstijden. Later in de ochtend en in de middag is het juist drukker op de weg dan voorheen. Tussen de spitstijden in, dus overdag, is het 24 procent drukker. De avondspits blijft procentueel gelijk wat verkeersaanbod betreft.

Afgaand op de cijfers lijkt het erop dat veel mensen die tóch naar hun werk gaan, de werkdag thuis beginnen en dan dus pas later richting kantoor gaan. Dat de avondspits relatief gelijk blijft, valt dan te koppelen aan de hypothese dat de meesten nog wel ongeveer rond dezelfde tijden huiswaarts keren.

Een belangrijk effect van deze verschuiving van het relatieve verkeersaanbod is dat er volgens Flitsmeister tot wel '80 procent minder vertragingen worden waargenomen'. Hoewel het ongetwijfeld ook te maken zal hebben met het feit dat het absolute verkeersaanbod ook nog lager ligt dan voorheen, is het volgens de mensen achter de populaire app wel een belangrijke les voor als weer meer mensen in de auto stappen. Een andere spreiding van het verkeer over de dag en een slechts íets lager aanbod kan grote gevolgen hebben: "Als we een paar procent minder verkeersbewegingen hebben, heeft dat al een gigantische impact. Corona heeft ons zo in ieder geval inzichten gegeven die wij moeten vertalen naar handvatten om dit probleem (files, red.) structureel aan te pakken", tekent BNR op.