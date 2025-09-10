Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Goed nieuws voor wie een zogenaamde sjoemeldiesel van een van de merken van de Volkswagen Group had of heeft. Belangenorganisaties hebben met Volkswagen een akkoord bereikt voor compensatie. Voor waarschijnlijk ruim 100.000 mensen.

Dieselgate. Het voelt als de dag van gisteren dat het het autonieuws domineerde, maar het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat we er voor het eerst over schreven. Voor wie het gemist heeft: de Volkswagen Groep bleek de EA189-dieselmotor van slimme software te hebben voorzien die de meetcyclus om de emissieuitstoot te meten kon herkennen en daar de loop en dus uitstoot op aan te passen. De EA189-familie beslaat 1.2, 1.6 en 2.0 liter grote TDI-dieselmotoren die in talloze modellen van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda een plekje kregen. Belangenorganisaties vechten al tijden voor compensatie voor (ex-) eigenaren. Die gaat er komen.

Stichting Car Claim, Stichting Diesel Emission Justice en Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (samen met de Consumentenbond) melden trots een akkoord te hebben bereikt met Volkswagen over compensatie. Het te ontvangen bedrag van tussen de pak 'm beet €300 en €2.500 is voor consumenten en bedrijven die een nieuwe óf gebruikte zogenoemde sjoemeldiesel van een van de merken van de Volkswagen Group hebben gekocht. De hoogte van het bedrag hangt onder meer af van het model, het moment waarop de auto is gekocht, het aantal aanmeldingen en of je de auto nieuw of tweedehands hebt gekocht. Als je nu vorige week een sjoemel-Golf hebt gekocht, moet je niet een sloot geld rekenen. Naar verwachting worden eigenaren van meer dan 100.000 voertuigen met deze schikking gecompenseerd.

Aanmelden voor de regeling kan tot en met 1 december op www.dieselakkoord.nl.