Commentaar op rijgedrag grootste frustratie in de auto

Uit onderzoek van Allianz Direct bleek dit jaar dat bumperkleven de grootste irritaties in het verkeer oplevert. Ook ergeren we ons groen en geel aan medeweggebruikers die geen richting aangeven of die tijdens het rijden met hun smartphone in de weer zijn. Uit nieuw onderzoek blijkt dat niet alleen medeweggebruikers, maar ook zaken ín de auto voor de nodige frustraties zorgen. Uit in opdracht van Time2play, een website over online gokken die vaker de media opzoekt met niet aan gokken gerelateerde studies, onderzoek blijkt dat we ons in de auto vooral ergeren aan het krijgen van commentaar op het rijgedrag.

61 procent van de 700 ondervraagde automobilisten geeft aan dat commentaar krijgen op de rijstijl de grootste bron van frustratie in de auto is. Discussiëren over de route staat op de tweede plek van grootste ergernissen in de auto, gevolgd door onrustige kinderen op de achterbank, commentaar krijgen op de staat van de auto en overeenstemming bereiken over de muziek. Ook interessant: 63 procent van de ondervraagden geeft aan zich weleens te ergeren aan de rijstijl van zijn of haar partner, al staat dat niet in de top vijf van grootste irritatiepunten in de auto.

Wat zijn factoren in de auto waar jij je achter het stuur het meeste aan stoort? Zijn het wellicht rammeltjes of resonanties, of juist aan opmerkingen daarover? Laat het ons weten in de reacties!