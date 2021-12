Citroën Xantia - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In design-opzicht was de Citroën Xantia, geleverd tussen 1992 en 2002, niet eens zo heel bijzonder. Toch was dit in veel opzichten nog ‘een échte Citroën’, zoals dat dan heet. De gladde vijfdeurskoets, de platte neus en natuurlijk het hydropneumatische onderstel stonden daarvoor garant, zelfs bij een auto die tegelijkertijd veel minder gewaagd is dan de legendarische DS en CX.

Ook de XM, die in dezelfde periode boven de Xantia opereerde, was designtechnisch heel wat gewaagder. Tegelijkertijd zijn er veel uiterlijke overeenkomsten tussen de twee, vooral in de vorm van de strakke en platte neus partij. Aanvankelijk stopte de Xantia-motorkap net als bij de XM daar waar de strakke combinatie van koplampen en grille begon.



Aanvankelijk werd het Citroën-logo nog op de motorkap gemonteerd, maar al in 1994 besloot Citroën dat het beter was om de ‘double chevron’ in de grille onder te brengen. Een opvallende update, maar niet genoeg om van een echte facelift te spreken. Dat was in 1997 echter wel degelijk het geval. Aan het einde van dat jaar presenteerde Citroën een Xantia met een voorzichtig, maar toch op uitgebreide schaal aangepaste neus. De basislijnen bleven behouden, maar naar de laatset mode van die tijd wel meer afgerond. De familieband met de nieuwere en kleinere Xsara werd onderstreept door een motorkap die nu doorliep tot de bovenrand van de geheel opnieuw ontworpen voorbumper. Daarmee werd de grille onderdeel van die kap. De koplampen, die voorheen aan de binnenkant met een rechte lijn werden beëindigd, kiezen vanaf 1997 via een keurige bocht de weg omlaag.

De kont van de Citroën Xantia was eerder al voorzien van een derde remlicht. Bij de facelift kon men dus volstaan met andere achterlichten, die vanaf de facelift wit/rood in plaats van zwart/rood zijn.