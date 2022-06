Citroën Xantia (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Kenners zullen direct zien dat we hier van doen hebben met een heel 'vroege' Citroën Xantia en dat is eigenlijk al genoeg reden om juist dit exemplaar in het zonnetje te zetten. Het kleine grilletje en de plaatsing van het logo op de motorkap verraden dat het een Xantia van de eerste lichting is. Uit het eerste jaar zelfs, 1993. Al na iets meer dan een jaar verhuisde het logo namelijk naar de grille, die bovendien grotere openingen kreeg. Nou is de Xantia überhaupt al behoorlijk aan het uitsterven, maar zeker zo zie je hem haast nooit meer.

Daarbij komt dat deze Xantia er zo op basis van de foto's nog keurig bij staat. Zeker als je bedenkt dat we hier een al bijna 30 jaar oude auto voor ons hebben. Hoewel het om een uit Frankrijk geïmporteerde auto gaat en daarom lastig na te gaan is of de kilometerstand van slechts iets meer dan een ton klopt, zijn we geneigd dat te geloven. Het interieur is namelijk ook een ware blikvanger, niet in de laatste plaats vanwege de leren bekleding. Het staat hem goed en het leer ziet er nog fris uit.

Dat de stoelen met leer bekleed zijn, past goed bij de rest van de uitvoering. Dit is namelijk de destijds hoog in het aanbod staande 2.0 SX en daarom zijn ook airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voorin en lichtmetalen wielen (waarvoor wel is bijbetaald) aanwezig. Combineer dat met het onovertroffen comfort van het hydropneumatische veersysteem en je weet zeker dat het - zeker voor zijn leeftijd - nog altijd een zeer comfortabele auto is. De 122 pk sterke viercilinder zorgt er bovendien voor dat je ook nu nog prima mee kan komen met het hedendaagse verkeer.

Dat de Xantia niet direct hordes liefhebbers aantrekt, helpt flink mee in de vraagprijs. Slechts €1.750 wordt ervoor gevraagd en dat is wat ons betreft een keurige prijs. Voor een redelijk zacht centje haal je iets leuks in huis. Sla jij je slag?

