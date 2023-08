Citroën Type Holidays klaar voor retro kampeerplezier

Alweer dik zes jaar geleden zorgde de presentatie van een als HY (Type H) aangeklede Citroën Jumper voor rokende AutoWeek-servers. Die bijzondere retro-aankleding werd vervolgens door de Italiaanse carrosseriebouwer Caselani ook klaargestoomd voor kleine broer Jumpy/SpaceTourer en zo ontstond (onder goedkeuring van Citroën) de Citroën Type HG. Het is die retrorakker die nu is omgetoverd tot camper. Citroën presenteert hem zelf, in samenwerking met Caselani en camperbouwer Bravia Mobil.

Het basisprincipe is natuurlijk hetzelfde; het is in dit geval een Citroën SpaceTourer die is voorzien van ander plaatwerk, waardoor hij doet denken aan de Citroën HY van weleer. Vanbinnen is het in dit geval natuurlijk ook een heel ander verhaal dan in een reguliere SpaceTourer. Er zit een bank in waarvan je een tweepersoonsbed kunt maken. Naar wens kan de bank er ook in zijn geheel uit, waardoor je een heel flinke laadruimte krijgt. De twee stoelen voorin de Citroën Type Holidays kunnen overigens ook richting het leefgedeelte gedraaid worden en met een uitklapbaar tafeltje ertussen heb je dan een gezellig zithoekje. Bravia Mobil heeft verder gezorgd voor een keukenblokje met onder meer een kookplaat, wasbak en een koelkast. Een verwarming van Webasto zorgt ervoor dat je ook na de zomer nog comfortabel moet kunnen kamperen.

Deze Citroën Type Holidays is geen eenmalig kampeerfeestje. Citroën zegt met een hele reeks van deze Holidays-campers te komen. Eind dit jaar wordt daar meer over bekend.