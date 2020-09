Citroën Type HG is klein broertje van retro-HY

Het tekenen van moderne interpretaties van klassieke grootheden uit de autowereld kun je aan David Obendorfer wel overlaten. Hij was ruim drie jaar geleden verantwoordelijk voor het ontwerp van een retro-conversie voor de Citroën Jumper. Die moet als 'Type H' natuurlijk de tijden van de Citroën HY doen herleven. Met zijn volledig aangepaste hoekige neus en 'golfplaateffect' rondom is dat behoorlijk gelukt. Carrosseriebouwer Fabrizio Caselani (FC Automobili) kreeg van Citroën de benodigde licenties in handen om de omgetoverde Jumpers te verkopen. Nu komt er een nieuwe vergelijkbare ombouw beschikbaar, weer van de hand van Obendorfer. De Type HG volgt hetzelfde principe, maar dan op basis van de Jumpy en diens personenvariant, de SpaceTourer.

De 'G' in de naam HG slaat op het Type G Prototype van Citroën uit de jaren 40. Dat was een beoogd kleiner broertje van de HY, die er uiteindelijk nooit is gekomen. In deze retrovorm gebeurt dat echter alsnog enigszins, want de Jumpy is uiteraard het kleine broertje van de Jumper. Het concept bij de HG is hetzelfde als bij de H; men neme een Jumpy en voorziet 'm van voren tot achter van aangepaste carrosseriedelen. De boel is helemaal op de schop gegaan en eigenlijk herken je alleen aan de raamstijlen, de spiegels en de vorm van de achterlichten de Jumpy nog. De optionele retro stalen wieltjes met chromen wieldoppen en white wall-banden maken het af.

Technisch blijft alles hetzelfde en ook het interieur is gewoon nog één op één dat van de Jumpy. Het gaat dus vooral om een leuke uiterlijke verandering, zonder in te boeten aan inzetbaarheid. De HG komt er ook gewoon in dezelfde maten als de Jumpy en de SpaceTourer; XS, M en XL. Hoeveel een Jumpy of SpaceTourer omgebouwd tot HG kost, is helaas nog niet bekend. FC Automobili is begonnen met de voorbereiding van de gelimiteerde productie. Afhankelijk van hoe groot de vraag is, zal men waarschijnlijk bepalen hoeveel conversies er uitgevoerd gaan worden. Ongetwijfeld moet je even wat méér geduld hebben, dan als je een reguliere Jumpy of SpaceTourer aanschaft.